批羅智強為選舉爆料 台灣超導董座：噁心到極點

2018-04-20 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕教育部長吳茂昆被藍營指控曾任職中國西部超導材料公司技術顧問，熟稔內情的台灣超導董事長陳輝堂今天表示，吳茂昆是「被掛名」，未真正涉入西部超導，至於為何西部超導只掛吳茂昆的名字，沒掛前中研院長李遠哲等人，則涉及募款用途與專精領域的問題。陳輝堂也痛批前總統府副秘書長羅智強，不曾關心超導卻為選舉爆料，「噁心到極點」。

陳輝堂：王氏超導行騙兩岸 吳被掛名

針對吳茂昆因掛名中國西部超導技術顧問遭到藍營攻訐，陳輝堂昨晚發聲明澄清並向吳致歉，指美國王氏超導公司、台灣超導公司創立人王守田虛構公司董監事及顧問陣容，中國西部超導再援用王守田虛列資訊，因而造成吳茂昆困擾。

陳輝堂今天在「政經看民視」節目中進一步說明，當初王氏超導行騙兩岸，把李遠哲等頂尖科學家都列為公司董事，來台灣募股成立超導國際科技，因為有該份名單，任何人拿到這份募資計畫絕不會懷疑，吳茂昆也是在當中「被掛名」。

陳輝堂喊話羅智強 把募款計畫書給他

陳輝堂指出，吳茂昆在講西部超導的時候提到「交叉持股」，用常識判斷，吳茂昆如果真的有涉入西部超導等公司，他不會說交叉持股，「我如果真的能拿到大陸的錢，我真的要拜託小強（指羅智強）幫我去拿」，這些政客不曾這麼關心超導，到了選舉才拿出來當爆料的籌碼，「真是作嘔，噁心到極點。」

對於羅智強質疑，為何西部超導的募款說明書上出現的是吳茂昆，而非名氣更大的李遠哲等人？陳輝堂回應指出，希望羅智強能把整個募資計畫書提供給他，看清楚該計畫書的募資用途為何，如果募資是用做軍用的高溫超導，當然是列吳茂昆跟朱經武，如果沒有列朱，是因為吳在台灣有官職，而朱人都在美國。