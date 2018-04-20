史瓦濟蘭改國名 蔡英文回：對我國名稱我的態度沒改變

2018-04-20 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕史瓦濟蘭在當地時間19日舉行獨立50週年及國王恩史瓦帝三世50歲生日的「雙慶活動」，我國總統是唯一受邀的外國元首。在昨日的慶典上恩史瓦帝三世宣布史瓦濟蘭將更改國名，不再使用殖民者留下的名字。當地時間20日上午9點許，蔡英文與媒體茶敘，被問到台灣也有類似的改國號議題，蔡英文回應：「至於我們國家的名稱，我們現在不是都很清楚嗎？我們大家不是也都這樣用嗎？我的態度也沒有什麼改變。」

總統蔡英文出訪史瓦濟蘭，出席雙慶儀式，典禮上國王恩史瓦帝三世宣布，史瓦濟蘭（Swaziland）國名將改為「伊史瓦帝尼王國」（Kingdom of eSwatini）。國王致詞時提到，他們已獨立50年，卻仍使用英國殖民者所定的「史瓦濟蘭」作為國名，他表示「現在是把國名還給人民的時間了」。

在今日的餐敘上，媒體詢問未來將如何稱呼史國，隨行的外交部長吳釗燮表示，「國王宣布新的國名後，還需經國內國會正式程序，等他們程序通過之後，我們外交部也會做討論，把討論結果呈給院長。」

媒體再問蔡英文對於台灣也有的改國名議題有什麼看法，據《民報》報導，蔡英文對此回應：「這跟我們國內的關係好像還滿遠的‧‧‧這麼遠的事情我們必須要評論嗎？我們在這跟台灣差了一萬一千公里耶！」她也表示，「我們國家的名稱，我們現在不是都很清楚嗎？我們大家不是也都這樣用嗎？我的態度也沒什麼改變。」