軍人年改草案 藍綠激烈推擠中付委

立法今處理行政院版軍人年金改革草案交付審查案，國民黨與民進黨立委於議場內爆推擠衝突。（記者羅沛德攝）

2018-04-20 10:53

〔記者曾韋禎／台北報導〕為確保今日議事順利，立法院民進黨團自前天深夜起就在議場門口守候，搶得議程的主導權。並在精簡報告事項案數下，成功將促轉會人事案、軍人年改草案一讀付委。

民進黨團為確保萬無一失，昨晚動員廿餘名男立委在議場門口徹夜守候，一早就順利搶下遞案的優先權，並嚴密守護主席台。

誓言反對到底的國民黨團，則全員身著戰鬥服，在議場門口召開記者會，要求民進黨立委段宜康道歉、至少應排4場公聽會。並在會議開始後，一擁而上，企圖攻佔主席台。不過民進黨立委早就主席台周圍佈下重兵，儘管爆發激烈推擠，始終未讓國民黨團越雷池一步。

最後經表決通過民進黨團所提案的報告事項，將案數精簡至只剩宣讀議事錄、促轉會人事案、行政案版「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」、行政院及陳曼麗版「醫療事故預防及爭議處理法草案」。民進黨團均以人數優勢，一一表決通過一讀。

民進黨團隨後再祭出復議表決，讓相關議案即刻付委，外交及國防委員會因此能在下週一排審軍人年改草案。

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國民黨立委在會議開始後，一擁而上，企圖攻佔主席台，不過民進黨立委早就主席台周圍佈下重兵。（記者羅沛德攝）