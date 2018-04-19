台灣與史瓦濟蘭的關係 蔡總統：「換帖的」

總統稱台灣與史瓦濟蘭的關係是「換帖的」。（記者蘇永耀攝）

2018-04-19 19:58

〔特派記者蘇永耀／墨巴本報導〕總統蔡英文十九日出席史瓦濟蘭的雙慶儀式，她在致詞時對史王恩史瓦帝三世強調，有個很適合形容台灣與史瓦濟蘭的關係，就是「換帖的」。意思就是我們之間有著一輩子承諾，要做彼此的兄弟姊妹，永遠互相支持。

總統首先表示很榮幸參加恩史瓦帝三世國王50大壽以及獨立建國50週年慶典，她也想藉此祝賀史瓦濟蘭人民，過去50年來所達到的成就。恭喜！

總統說，史瓦濟蘭王國1968年獨立之際，台史兩國友誼開始建立。已故國王索布札二世宣布要向東方尋找如史瓦濟蘭一般，被強國包圍的夥伴。他觀察到有一國家，其人民和他的子民一樣認真、勤奮。他發現這個國家願意成為史瓦濟蘭最忠誠、堅實的夥伴。他說的國家就是中華民國、台灣，是和史瓦濟蘭永不分離的朋友。

總統強調，這段緣分至今已超過50年，我們一同見證強權的興起和殞落，相互扶持走過世間的試煉與苦難。經歷這一切，我們的友誼和夥伴關係從未動搖，兩國的邦誼也並未受到一時興起或不切實際的想法所影響。我們總是做出對兩國人民正確、永續且最好的決定。

總統也提到已故國王索布札二世曾說過此一句經典智慧話語「Anginasitsa」，意即「我沒有敵人」。在史瓦濟蘭，我們沒有敵人。

總統也承諾，台灣致力於支持史瓦濟蘭的未來發展。我們一定會全力協助國王陛下實現2022國家發展策略願景。希望史瓦濟蘭的人民能了解，台灣必定盡一切所能，透過教育、醫療、基礎建設與農業等各領域，協助國王陛下提昇全國人民的生活水準。因為我們相信，史瓦濟蘭能發展，台灣也會受惠。

總統最後也再次祝福恩史瓦帝三世生日快樂，並恭賀史瓦濟蘭王國人民！