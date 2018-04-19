台灣、以色列擴大交流 將簽署打工及駕照協定

2018-04-19 19:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕以色列駐台代表游亞旭（Asher Yarden）與外交部常次劉德立今天在以色列70週年國慶酒會上一同表示，台灣與以色列正在洽談度假打工與駕照相互承認兩項協定，加上台灣科技部今年在以色列新設科技組，強化兩國在科技與新創領域的合作；游亞旭說，這是以台關係的「重要里程碑」。據了解，兩項協定可望在今年上半年完成簽署。

以色列逢建國70週年，駐台北以色列經濟文化辦事處今晚在台北市政府親子劇場舉行國慶酒會與音樂會。台灣與以色列迄今簽署27項合作協定，劉德立與游亞旭今天致詞時，均提及台以即將再新簽署度假打工協定與兩國駕照互相承認協定。

除這兩項協定外，也都提到以色列作為著名的「新創科技之國」，兩國在科技與新創領域有更多合作空間，台灣科技部今年也在以色列新設立科技組。游亞旭說，這是以台兩國「非常重要的里程碑」。據了解，兩項協定可望在今年上半年完成簽署。劉德立也說，包括正在洽談中的兩項協定，與將在台灣舉辦的農業合作會議，顯示兩國擴大各方面合作，讓雙邊關係創造更多合作空間。

游亞旭也提到，以台兩國貿易關係密切，台灣是以色列第17大貿易國，也是第18名進口國與第19名出口國。在文化方面，以色列今年是台北書展主題國，帶來「五感以色列」，透過文化、音樂、食物等主題，將以色列的生活方式呈現在書展活動中，也很榮幸邀請到總統蔡英文到場參加。

游亞旭更打趣地說，今日慶祝酒會除了供應美食，也為嘉賓提供「靈魂的食物」，也就是以處特別為國慶活動邀請到以色列國寶級歌后諾雅（Noa）訪台開唱，緊接在酒會之後舉行。