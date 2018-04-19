若中國武力犯台 民調顯示：不論認同、多願為保台而戰

2018-04-19 16:04

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中央研究院社會學研究所兼任研究員吳乃德公布之民調指出，若中國武力攻台，願意為保衛國家而戰者，從民族認同來看，無論是認同台灣民族主義、中國民族主義者或是維持現狀、雙重認同者，都分別有84.2%、55.5%、73.3%及69.8%。

台灣民主基金會今召開記者會，公布「2018台灣民主價值與治理」民調結果，會中邀請台灣民主基金會執行長徐斯儉、中研院社會所兼任研究員吳乃德、副研究員林宗弘、政治大學選舉研究中心主任蔡佳泓等與談。

吳乃德公布的民調指出，若中國以武力攻打台灣，願意為保衛國家而戰者的比例有73.7%，不願意者為26.3%；若以年齡區分，願意的比例，18-29歲有69.4%、30-39歲的有71%、40歲以上者則有75.1%；不願意者，分別為30.6%、29%、24.9%。

該份民調指出，以民族認同來區分，若中國以武力攻台，願意為保衛國家而戰的比例，中國民族主義者有55.5%、雙重認同者有69.8%、維持現狀者有73.3%、台灣民族主義者更是高達84.2%；反之，不願意的部分，分別為44.5%、30.2%、26.7%、15.8%。

吳乃德說，在可見的未來，影響台灣政治、社會及經濟最大的因素仍是中國，因此想透過民調，來了解在這麼大的中國影響下，台灣民眾的主觀態度為何，以及如何去看經濟、看未來的前景、看社會及看政治。

吳乃德指出，直覺會認為主張統一者較不想保衛台灣，想台獨者會比較願意抵抗中國侵略，但根據調查，認同中國民族主義者，仍有一半以上願意保衛台灣，可能是因為希望保障台灣民主，或是希望要統一也是由自己決定，要保障台灣的自主權。