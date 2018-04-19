台灣最大尾？ 環團轟：「落跑署長」李應元藐視國會

針對環保署長李應元在立法院深澳電廠專案報告時，未經主席同意自行離去，環保團體18日舉行記者會譴責。（記者方賓照攝）

2018-04-19 11:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院衛環委員會本週一進行「深澳發電廠內保育區範圍劃定及環評爭議」專案報告，環保署長李應元在未向召委陳宜民請假下先行離開南下頒獎；對此，環團今召開記者會譴責李應元是「落跑署長」，形容他已經是台灣最大尾，竟敢藐視國會，民進黨應對其祭出黨紀處分。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃痛批，環保團體要求立院應給李應元最嚴厲譴責，針對這種背離民主的行徑，李要向全國人民道歉，落跑行為不僅是藐視自己，更是藐視立法院長蘇嘉全、藐視民進黨及藐視台灣。

葉光芃呼籲，李應元應自請處分，民進黨也應對黨籍閣員祭出黨紀處分，行政院要對其懲戒，立法院未來要將藐視國會罪入法，全國人民更應持續關心深澳電廠案。

列席記者會的國民黨立委陳宜民指出，當天自己輪值衛環委員會召委，因為是第一個質詢，所以請立委王育敏先代理會議主席，專案報告後環保署副署長詹順貴向他說，李應元已向代理主席請假，「沒想到他騙我」，最後才知道李應元沒有請假，是直接落跑去南部頒獎。

國民黨立委王育敏提及，那天自己是代理主席，中午11點左右，「李應元來到主席台跟我說他要請假，我問李有沒有向召委請假，李回說「有」，這種事情他竟敢說謊，李應元應要出面正式道歉。