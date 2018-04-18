《獨家》查馬英九妨害司法 陳師孟今約詢檢察官侯寬仁

2018-04-18 22:09

〔記者楊國文／台北報導〕監察委員陳師孟質疑前總統馬英九「下條子」，動用行政資源，要時任法務部長王清峰議處偵辦馬特別費的高檢署檢察官侯寬仁，涉妨害司法公正，申請立案調查，今展開首波調查行動，以證人身份約談侯寬仁，侯指出，馬當時是總統之尊、也是被他起訴的被告，「怎麼可以越權指揮部長要議處起訴他的檢察官，乃違反憲政分際」。

據了解，監委陳師孟已向法務部調取8年前發函高檢署懲處侯寬仁、檢審會會議紀錄等相關資料，近期將陸續約詢王清峰、高檢署等檢方人員，以及前總統馬英九等行動。

此案源於2013年10月1日，法務部前政務次長李進勇在立法院舉行記者會，指控2010年1月25日，時任總統的馬英九展開久博之旅，在出國之際，剪下與他交好的律師陳長文在聯合報投書，親批「請王部長清峰一閱並說明 英九 九九、一、廿五」。李進勇認為「馬用陳長文、王清峰及黃世銘追殺侯寬仁」，引起軒然大波。

監委陳師孟上任後，認為若有此事，馬英九將有妨害司法公正之嫌，上月正式申請立案調查，本月3日發函，今上午9時30分約談侯寬仁，進行到中午才結束。

侯寬仁表示不便說明監委約談內容，但他指出陳長文於2010年1月25日投書指責他辦太極門有瑕疵，馬英九以總統之姿當天就剪報寄發給法務部，要求王清峰部長查辦他，但太極門是1997年的案子，已超過行政懲處10年的追訴時限，令人訝異的是，同年2月4日法務部長王清峰就發函給高檢署，指另案馬英九特別費案的筆錄「嚴重失實」，要求「請查明責任並將懲處結果具報」。

侯寬仁指出，高檢署認為並無筆錄不實，決議不懲處他，卻被法務部打回票，高檢署重開考績會，改記「警告」，但法務部檢審會決議加重改記「申誡」，使他當年考績變乙等。

侯說，此案有兩部份令人無法接受，首先是馬英九是特別費的被告，也是當事人，當時馬是總統，怎麼能將好友陳長文的投書剪報後，就指示法務部懲處他，難道不怕外界認為他挾怨報復？不應迴避嗎？再者，馬以總統的憲法高度，不應介入司法個案，已違反憲法分際，更何況馬特別費筆錄問題，北檢、監察院已查無不實而結案，當時法務部卻「一案兩查」令人不解。