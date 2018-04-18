北市公務員爆議會年協調2.5萬案 柯市府拒公開內容

2018-04-18 18:04

〔記者沈佩瑤、蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲多次誇口要改變政治文化，還曾揚言要公開議員關說名單，昨天（17日）卻有自稱北市公務員投書媒體，指稱去年市議員們大大小小的協調會、會勘等案件高達2.5萬件，有的不合法，多數則屬選服案件，他籲讀者們藉市長信箱，力促柯公布議員們協調等案。對此，北市府發言人劉奕霆今天只提出「年度總案數跟總件數」資料，指柯市府上任以來案件數逐年下降，但為「尊重議員與議會」，無法提供案件內容。

自稱是北市府公務員的民眾投書昨天投書網路媒體《換日線》，指稱去年登錄2.5萬件協調或會勘等案，另有媒體試算，北市府有30餘個局處，市議會法定選出63名市議員，依行政院人事行政局2017年公告的行事曆，總假日有116天，不分局處，平均每天市府共收100案。

台北市議會議長吳碧珠說，議會職責本就是為民服務、監督市府，市民的反映市府也要處理，透過市民的反映、協調也是幫市府糾舉未發現的缺失，車禍、醫療糾紛或是路不平這些都是選服案件之一，而且不會勘，怎知缺失或問題在哪裡。

吳碧珠更強調，市議會接受人民的陳情，還成立為民服務中心，陳情案件也都有登錄，議會成立60年來，年年都是如此運作，「是正常的服務案件，可受公評」，「議會案件絕非壓垮公務機關或公務員的主因，反而是市政府應檢討行政效率」。

投書民眾檢附2017年至2018年部分年月份的台北市議會協調案件一覽表，並指出，2017年市議員們透過各局處機關「現場會勘」、「協調會」列管，因而浮出檯面的「議會協調案件」，共有2.5萬件，今年1至3月也有5477件，還不包含尚不計算「未列管」、「逕行辦理」和所有私下進行的「請託」、「關說」等。案件內容大至「宮廟遷移現場會勘」、小至單一個人的改名協調會，有的完全不符合法規，有的是議員關說，市府單位「被妥協」要加速處理，占最大多數的其實是千篇一律的「不解決根本問題，剛好變成議員「選民服務」的工具。

投書者語帶怨懟地寫道，投身公務體系的初心仍在，也知道是非對錯，卻已在日復一日的消磨中變成「習慣」及「熟練」於「不論對錯、只能聽令行事」的公務員。

投書中也說，市政府不是私人企業、集團、公司透過議員指揮的「下屬單位」，而應該是屬於、服務全體市民的公共事務，但長久以來，這些公共事務多半卻淪為理應代表多數人利益的民意代表們，為了服務並掌握地方勢力者、金主們的工具，成為用公眾資源，鞏固下一次選票的工具。

加上現在市政缺乏民間企業的成本概念，投書人痛心地說，反觀公務體系沒有同行競爭、也無資金壓力，唯一需要受監督的對象是代議的議員，成本自然砸錯地方；或政策傾斜造成真正認真的公務員累得半死，假惺作態、揣摩上意者反得到嘉許，結果冗事冗員、依人行政的制度漏洞、錯綜複雜的地方勢力、裙帶關係，必須由下往上看才看得到、看得真。

投書民眾抱怨，有權改善制度者，既便知道制度存在著漏洞，只要任期內不出事，就絕不會去真正著手改革、改善，而是將爛攤子傳承下去，因為積極改革只會得罪一票同事、長官及議員，得不償失。

由於柯文哲曾放話公布議員關說名單，後來龜縮，投書人呼籲讀者發揮影響力，透過「市政信箱」或「市民熱線」等方式，要求北市府主動實現諾言，公布歷年的「關說紀錄」。

北市府發言人劉奕霆則說，市府對議員陳情、協調內容不公開也不提供，市府也尊重議員協調，未來會加強事前溝通、減少召開協調會的次數，另也已成立關懷小組，關心加班太多的員工。