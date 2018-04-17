中選會公告 反妨礙司法、反同婚等4案公投過初審

2018-04-17 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕中央選舉委員會今晚（17日）公告指出，包括前總統馬英九提案「反妨礙司法」公投，和下一代幸福聯盟提案「反同婚入民法」公投等4案，通過初審，另有10案仍須舉行聽證釐清爭議。

中選會指出，通過初審的提案包括：

一、 馬英九先生所提「您是否同意：針對總統、立委、監委等高階公職人員以及司法與行政首長，意圖直接或間接為自己或他人所涉司法案件獲得有利或不利之裁判或處分，而對司法人員施以脅迫、恐嚇、關說或其他非法之行為者，科以刑罰？」。

二、 曾獻瑩先生所提「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」。

三、 游信義先生所提「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」。

四、 曾獻瑩先生所提「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」。

中選會表示，戶政機關將於15日內完成提案人名冊查對，送交中選會，如無疑問，相關立法及行政機關要在30天內提出意見書，並進入公投連署階段。

另外林正道提案「縮減國防支出」公投、張亞中提案「廢除促轉條例」公投等10案，中選會認為有舉行聽證會必要，以釐清相關爭點。