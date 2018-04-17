特戰「山隘行軍」 展現保家衛國決心

陸軍航空特戰指揮部第1營弟兄，在南投縣竹山消防訓練中心模擬演練將受困者從土石流區救出情形。（記者謝介裕攝）

2018-04-17 15:41

〔記者謝介裕／南投報導〕陸軍航空特戰指揮部參加「山隘行軍」特訓的第1營弟兄，經過8天、1000公里以上的行軍，今日抵達南投縣竹山消防訓練中心後，也透過模擬土石流、地震等各項災情，演練災區救難、傷患急救等訓練科目，除展現平時精實的訓練成果以外，也讓人看到國軍弟兄要讓「高山低頭、河水讓路」的保家衛國精神與決心。

小英政府面對中國打算明（18）日在台灣海峽水域的實彈演習，雖然秉持不挑釁、不怯敵的原則，但也謹慎注意中國方面的動態，值此敏感時刻，「山隘行軍」的特訓，也別具鼓舞人心與士氣的意義。

陸軍航空特戰指揮部少校營長張皓琰指出，「山隘行軍」訓練是特戰部隊年度重要訓練科目之一，從4月10日至20日為期11天的訓練期間，除磨練山地特種作戰能力外，並結合「災防分區」的聯防機制，協助作戰區完成災害防救整備與災情搜報等前置作業，提升部隊災害防救執行能力，達到與民共同守護家園的目的。

除此，在行軍訓練過程中，也特別在行經埔里愛蘭、鹿谷瑞田等國小時，透過軍用裝備陳列展示與學子們互動，讓偏鄉學童全民國防教育工作能更加落實。