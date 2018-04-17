高市議會設宴歡送 陳菊感傷︰人生沒有不散的宴席

高市議長康裕成代表民進黨團，致贈展翅高雄藝術品給陳菊留念。（記者王榮祥攝）

2018-04-17 15:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議長康裕成、副議長蔡昌達、民進黨團總召張勝富，今天中午與民進黨團全體議員設宴歡送高雄市長陳菊，康裕成表示很幸運高雄能獨享陳菊12年，並強調民進黨下屆會拚議會過半、請市長放心﹔陳菊則感傷指出，人生沒有不散的宴席，很感謝黨團長期相挺，讓她可以兌現對市民的承諾。

市議會民進黨團今天中午宴請市長陳菊，全體民進黨議員包括下屆參選新人，到場時先在留言版上簽名，逐一表達對陳菊的感謝，接著按照年齡排成兩列人龍，高規格迎接陳菊到場，陳菊則跟每位議員握手致意、致謝。

康裕成表示，陳菊市長為了推動高雄市政，在議會動輒遭受攻擊、羞辱，但陳菊為了建設高雄總是忍下一切，她很慶幸高雄能獨享陳菊12年，除祝福陳菊、也強調民進黨會力拚議會過半，請陳菊放心。

陳菊頻頻感謝民進黨團長期支持，讓她可以逐一完成對市民的承諾，並努力進行城市轉型；她致詞時也提及氣爆期間面對災民傷痛，自己又失去最親愛的弟弟，一度感傷落淚，最後則表示人生沒有不散的宴席，非常感謝大家。

除設宴歡送陳菊，康裕成也準備一件老鷹外觀的藝術品，取名展翅高雄，送給陳菊作紀念。

相關影音