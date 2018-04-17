國民黨控新教長吳茂昆 曾在中國資助的研究機關任顧問

2018-04-17 10:03

〔記者施曉光／台北報導〕行政院昨日宣布新任教育部長由中研院士吳茂昆接任，遭網友質疑吳茂昆過去擔任東華大學校長期間曾到中國開講座，雖然教育部表示短期講座沒有問題，但國民黨今日指控吳茂昆曾經擔任中國高等科學技術中心顧問委員會委員、中國科學院高能物理研究所實用化高溫超導材料產學研合作組顧問委員會委員等兩個中國官方資助的研究機關顧問，時間長達數年，要求吳茂昆說清楚講明白。

國民黨發言人洪孟楷上午召開記者會提出兩份資料，佐證吳茂昆在這兩個機關都列名顧問。

洪孟楷指出，由中國科學院、財政部、國家自然科學基金委員會等機關支持的中國高等科學技術中心，吳茂昆從2010年4月開始擔任該中心顧問委員會「凝聚態物理」顧問，期間橫跨他擔任東華大學校長期間，但該機關官網介紹頁面，已經在今年3月配合轉為無效頁面，「此地無銀三百兩」。

他質問吳茂昆，過去是否有受中國財政部支助？為中國科學交流做出貢獻？是否曾經有向教育部報備，還是隱匿？

此外，洪孟楷也指出，在蔡政府上台後的2016年10月19日，吳茂昆還到北京參加中國科學院高能物理研究所「實用化高溫超導材料產學研合作組」成立大會，並擔任該合作組顧問委員會委員，而且根據當年新聞資料顯示，該合作組會議計畫每3個月召開一次，因此他合理懷疑吳茂昆已經至少到過對岸參加5次會議，這5次是否接受對方招待、報酬？

洪孟楷指出，中國科學院是中國政府的一級研究機關，其下設置的高能物理研究所是受前中國總理周恩來指示辦理，是一個不折不扣的中國官方學術機關，吳茂昆應該解釋為何擔任顧問？

洪孟楷說，行政院長賴清德如果明知吳茂昆的情況，而仍然任命他擔任教育部長，為何管中閔不能做的事情，吳茂昆怎麼做都可以？如果吳茂昆沒有報告賴清德，那就是欺瞞長官，有必要出面向國人說清楚講明白。

他強調，國民黨支持兩岸學術正常交流，如果吳茂昆可以就任教育部長，2月1日就該上任台大校長的管中閔，就更應優先就任台大校長，如果管中閔不能，吳茂昆也就不應該就職教育部長，一個國家不能有兩套標準。