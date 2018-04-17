蔡總統出訪史瓦濟蘭 行前重申有決心捍衛台灣

蔡英文總統搭乘專機出訪非洲友邦史瓦濟蘭，在機場重申有決心捍衛台灣，同胞可以放心。 （記者姚介修攝）

2018-04-17 09:46

〔記者姚介修／桃園機場報導〕總統蔡英文今（17日）啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開為期5天4夜「同心永固」專案，她強調這次出訪的主軸是「同心永固」，也就是「兩國同心，邦誼永固」，她也要求國安團隊在出訪期間，務必嚴密掌握周邊情勢，隨時回報，做好應變。

蔡總統也特別重申，中共將於明天在福建外海軍演，維持台海和平、穩定與繁榮的現狀，是政府責無旁貸的任務，她有信心，也有決心捍衛國家安全，請國人同胞放心。

總統是於今天上午8點10分搭乘華航專機前往我非洲友邦史瓦濟蘭訪問，包括桃園市長鄭文燦、國安局長戴勝竹等人在機場送行。

總統行前在機場談話指出，上個禮拜，把國內很多重要的事情都處理到一個段落。稍候，即將開始前往非洲的史瓦濟蘭，展開五天四夜的國是訪問。

她說，這次出訪的主軸是「同心永固」，也就是「兩國同心，邦誼永固」的意思。而這一趟的訪問，有兩個重要的任務。

第一，今年是史瓦濟蘭建國50週年，也是史瓦濟蘭的國王恩史瓦帝三世（Mswati III）50歲的生日。她將出席難得的雙慶儀式，同時也慶祝台灣跟史瓦濟蘭建交50週年。

第二，這也是她就任之後第一次訪問非洲。全世界的每一個角落，都有很多正在打拚的台灣人，要去慰勞大家的辛苦，也感謝大家在海外為台灣的努力跟付出。

在他們出國這段期間，沒有跟隨出訪的行政跟國安團隊成員，都會堅守崗位。所有的改革跟建設，都會如期如質、按部就班的推動。也要求國安團隊在她出訪期間，務必嚴密掌握周邊情勢，隨時回報，做好應變。

她要重申，維持台海和平、穩定與繁榮的現狀，是政府責無旁貸的任務。「我們有信心，也有決心捍衛國家的安全，請國人同胞放心。」

蔡英文說，「只有走出去，才有更大的空間。台灣，是世界的台灣，走出去，國家才有無限的未來。現在，我們就出發去拚外交。」

相關影音