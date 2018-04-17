柯P對外縣市選情外溢效應 綠調查：正負來回差3％

選對會人士指出，柯文哲在年輕人支持度比較高，若民進黨自提名，對綠營選情較「膠著」縣市，會有較大負面衝擊。（資料照）

2018-04-17 07:21

民進黨不禮讓柯 將衝擊新北彰雲選情

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨年底台北市長選舉是要自提人選，或再次禮讓現任市長柯文哲，選對會五月展開徵詢基層意見。選對會人士昨指出，北市長布局會影響全國縣市長選情，若黨自提人選，不再禮讓柯，對於綠營選情較「膠著」的縣市，例如新北市、彰化縣、雲林縣等，可能相對有負面影響，尤其雙北選情連動，更會直接波及民進黨新北市長選情。

對此說法，新北黨內人士指出，是否禮讓柯，對全國都有影響，黨內確實就柯文哲對全國縣市長選情的正面、負面外溢效應進行調查。結果顯示，不論民進黨是否禮讓柯，對全國各縣市的民進黨來說，都是「來回差3％」，這對一些縣市選情仍有影響，如彰化縣、新竹市等。

這名人士透露，雙北選情雖有關連，但下屆新北市長是由前行政院長蘇貞昌參選，蘇在新北的政績每個人都看得到，柯所造成的效應會降低，是否禮讓柯，對新北選情並不重要。

柯若和民進黨合作 對全國加分

彰化民進黨核心人士表示，若禮讓柯，意味柯文哲願意和民進黨並肩作戰，以目前柯的氣勢，對彰化縣長的選情應是加分，對全國也加分。若不禮讓，有兩個狀況，一是黨的人選很強，就是加分；若黨的人選不強，對全國選情是扣分。

該人士也說，民進黨在彰化也有基本盤，若支持者因為禮讓柯，氣到揚言不出來投票，可能也只是氣話，「顧大局的人還是很多」，即使含淚投票，終究還是會投；就算有支持者真的因此不投票，比例也不會高。

支持者「顧大局的人還是很多」

雲林縣長李進勇團隊核心認為，縣市長選舉多聚焦台北及新北，其他縣市容易被邊緣化，雖然有些縣市需要北部的氣勢來拉抬選情，但雲林縣離北部太遠，雲林的年輕人應不會因不禮讓柯而影響投票，柯文哲因素對雲林選情影響不大。

選對會人士指出，柯文哲在年輕人支持度比較高，若民進黨自提名，對綠營選情較「膠著」縣市，會有較大負面衝擊，對於如台南市、高雄市等綠營票倉，就算有影響，也不足以影響當選。

柯文哲現階段對民進黨是正面還是負面外溢效應？民進黨秘書長洪耀福日前受訪表示「兩者都有」，民進黨確有進行「全國性研究」，但尚無定論。

據悉，民進黨主席蔡英文對台北市長布局仍未有定論，重要黨政幕僚對是否禮讓柯，內部也有不同意見。黨中央將透過管道，再次徵詢黨內各縣市長被提名人意見。