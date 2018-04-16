科學家任教育部長 行政院：吳茂昆可勝任

2018-04-16 19:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕教育部長潘文忠請辭上週六獲准，行政院今晚六點臨時召開記者會，政院發言人徐國勇宣布新任教育部長人選，由前東華大學校長、中研院院士吳茂昆出任。

徐國勇表示，院長賴清德已經核定由吳茂昆擔任教育部長，預計星期四就任辦理交接，吳具有國際學術地位，擔任過大學校校長，具行政經驗，都是行政院考量由吳擔任的因素。

針對台大校長遴選一案，行政院有無與吳茂昆討論或有無指示？徐國勇指出，賴院長已經說過，關於管中閔這個案子，不是找教育部長的要件與條件，不管聘任或不聘任管中閔為台大校長，就由吳茂昆依專業決定。

徐國勇強調，長期以來，教育部長很少由科學家出任，相信吳茂昆對於政府在推動高教轉型、科學推廣方面有所助益，吳來擔任教育部長，更有利於拚經濟，對於五加二產業高科技、新創產業方面，吳博士能提供相當大的啟發。

徐國勇也說，上星期六潘文忠請辭，昨天（15日）賴清德院長在花蓮車上就跟吳茂昆通過電話，剛剛下午也親自與徵詢吳茂昆意見，雙方會談後就核定教育部長一職。媒體詢問，賴與吳兩人是否舊識？

徐國勇回應，吳茂昆與很多人都是舊識，只要是科學界的人都知道他，「不知道他與賴院長是不是舊識，不過我是認識他」，很多人都認識，吳也當過東華大學校長，是相當好的人材。

徐國勇表示，很多人對吳茂昆很熟悉，是國家在物理學方面很重要科學家，曾被提名過諾貝爾獎物理獎，因在1987年發現第一個高於液態氮溫度的「釔鋇銅氧」超導體，當年回國任教於清華大學，從事高溫超導研究，其及團隊希望2030年能發明超能電池。

徐國勇指出，吳茂昆在2014年率領研究團隊，發現超導材料「鐵硒化合物」的超導機制，也曾榮獲台灣學術界最高榮譽的總統科學獎，在擔任東華大學校長期間也推動大學自治，鼓勵學生參與公共事務，加上其學術聲望，相信可勝任教育部長一職。

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