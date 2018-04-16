民進黨竹市議員提名出爐 林智堅12人幸福團隊成型

新竹市長林智堅（中）力薦社會處長陳雪慧（右）參選竹市香山區市議員。（市府提供）

2018-04-16 16:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民進黨新竹市黨部今天召開執委會，通過新竹市議員提名及徵召案，除6名現任議員爭取連任，另有6名新人登記及徵召參選，包括立委柯建銘特助鄭美娟、前社會處長陳雪慧、林智堅市長前辦公室主任賴稟豐及劉康彥，市長室秘書曾文濤及陳建名，新人參選達1/2，「林智堅12人幸福團隊」成型。

民進黨提名及徵召名單：第一選區（東區）：劉聲正（現任）、鄭貴元（現任）、鄭美娟（新人）、曾資程（現任）、曾文濤（新人）。第二選區（南區）：施乃如（現任）。第三選區（西區）：陳建名（新人）。第四選區（北區）：李妍慧（現任）、賴稟豐（新人）、劉康彥（新人）。第五選區（香山區）：林盈徹（現任）、陳雪慧（新人）。

林智堅說，幸福城市的打造，需要創造幸福的團隊，除了6名現任議員繼續服務市民；更要積極提攜後進，曾擔任市長室主任、現任市黨部執行長的賴稟豐投入北區，擔任柯建銘柯總召特別助理、可說是他的「師妹」鄭美娟投入東區，市政上相當倚重的兩位秘書曾文濤與陳建名分別投入東區與西區。

此外，還有充滿愛心的社會處長陳雪慧投入香山區，最後有他的辦公室主任劉康彥投身北區，爭取為市民服務的機會，延續幸福的市政。現任受市民朋友好評且實力堅強的6名議員，加上他們在市政上同時具有歷練與熱情幹勁的生力軍，共12人組成的幸福團隊，將成為大家打造幸福城市的最佳幫手。

除了4名稍早已經浮現的新人外，出身媒體的北區市議員參選人劉康彥進入市府兩年多，貼身感受到林智堅努力改變家鄉的初心和堅持，訓練年輕幕僚「解決問題」而非「解釋問題」的能力，做任何事考慮的不只是現在，而是城市的長遠未來。劉康彥指出，不論是推動中的新竹之森、微笑水岸、新校園運動、城市美學，或是中長期的步行城市、兒童醫院、輕軌、大車站等計畫，都需要有議員協助擔任與市民溝通、參與的橋樑，一起和市長共同實踐「幸福工程」。

香山區市議員參選人陳雪慧是基層社工員出身，歷任立委國會辦公室主任、行政院參議等要職，中央、地方行政經歷經驗，於新竹市政府社會處長任內，推動共餐食堂、愛享冰箱、低收入戶微型保險、食物銀行實體店面等政策，深獲好評，更創辦新竹市史上首度的無障礙微旅行，手搖自行車等創新方案，獲身障朋友肯定。