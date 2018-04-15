中國高薪吸引台人求職 華盛頓郵報：為達統一目的

美國《華盛頓郵報》昨日刊出的1篇分析指出，數十萬的台灣年輕人蜂擁至正在蓬勃發展的中國求職，台灣面臨嚴重的人才外流問題，而中國為了實現統一的目標，也相當歡迎台灣人才的到來。圖為中國上海。（資料照，法新社）

2018-04-15 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》昨日刊出的1篇分析指出，數十萬的台灣年輕人蜂擁至正在蓬勃發展的中國求職，台灣面臨嚴重的人才外流問題，而中國為了實現統一的目標，也相當歡迎台灣人才的到來。

在2012年時英國牛津經濟公司（Oxford Economics）曾預測台灣在46個受調查的國家中，將面臨最嚴重的人才外流問題，而英國牛津經濟公司近日也表示他們當年的預測是準確的。中國去年的經濟成長率接近7%，而台灣只有2.8%，儘管台灣目前的平均年收入比中國高了兩倍多，但中國較高薪的工作，薪水可能比台灣高出5倍。官方數據顯示，在台灣1100萬的勞動人口中，有大約72萬人離開台灣就職，其中就有大約一半的人選擇前往中國。

《華盛頓郵報》舉了2名正在中國就職的台灣人的說法，其中曾在英國倫敦學習時裝的Gaga Liu表示，他曾考慮過要回到台灣工作，但他最後仍選擇了上海，「上海是1個很大的市場，許多品牌都希望在上海設立旗艦店，而台灣是1個非常小的市場」，不過Liu並不喜歡上海的生活環境，他表示在工作幾年後，會選擇搬回台灣。

已經在上海居住5年，現年30歲的Nelson Kuo則認為，如果考慮到你未來的工作機會，上海市非常適合居住的地方，「但中國終究只是個工作的地方，在認同上，我仍然覺得自己是台灣人」。

《華盛頓郵報》認為用高薪吸引人才，是中國政府持續給台灣年輕人的「糖果」，台灣人才大量流去中國，不只在中國就職的台灣人會為了生計不敢支持獨立，如果能成功透過帶走台灣人才的方法打擊台灣經濟發展，中國在對付台灣上也將變得更加有利，台灣人民可能會加重對中國的依賴感。