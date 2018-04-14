民團凱道辦桌爭入WHA 扁錄影三聲加油勉勵

前總統陳水扁以影片，為爭取台灣參與世界衛生大會（WHA）的凱道募款餐會活動加油打氣。（記者鄭鴻達攝）

2018-04-14 19:17

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為爭取台灣參與世界衛生大會（WHA），民間團體在凱達格蘭大道辦桌舉行群眾募資活動。前總統陳水扁以錄影「現聲說法」，抨擊馬政府當年接受中國的安排，以「Chinese Taipei」名義參與，並強調「德不孤必有鄰」，一定要用台灣的名字，再糟也是用「台灣衛生實體」加入世界衛生組織，陳水扁更連喊三聲「加油」，為此事加油打氣。

在中國長年打壓下，台灣今年要出席WHA的機會渺茫，台灣聯合國協進會、蕭泰然文教基金會共同主辦「2018前進WHA！」凱道辦桌群眾募資活動，要集資前往WHA召開之處瑞士日內瓦，表達台灣不應受中國打壓而被排除在外。

因保外就醫等限制，陳水扁未親身蒞臨晚會，改以5分鐘的影片「現聲說法」。陳水扁強調「事在人為」，今日活動所在的位置叫「凱達格蘭大道」，但在他當台北市長以前，是叫「尚介夭壽」的介壽路，總統府之前更被叫做「介壽館」，這些都是他在當總統期間正名的。

陳水扁說，他相信台灣要加入世衛組織不是在作夢，在2004年WHA召開時，他希望在大會表決讓台灣加入WHO，有人問說沒太多國家支持，表決會輸、會很難看，他就回說只要有美、日挺台灣到底，就是「德不孤必有鄰」，最後，美、日都投下贊成票

陳水扁表示，台灣本來以「台灣衛生實體」參與，但沒想到後來會變成「Chinese Taipei」，也就是所謂的「中國台灣省」，是誰造成的？就是時任中國國民黨主席的連戰，2005年跑到北京簽了六大協議，接受此安排。

陳水扁指出，直到2年後，大家才知道當年所簽六大協議的內容，就是前總統馬英九接受此安排，表面上雖叫「Chinese Taipei」，實際上是成為人家的一部分。

他提出呼籲，拜託大家絕對不能接受如此安排，台灣是一個主權獨立的國家，絕非中國台灣省，加入WHO要用台灣的名字，再糟也是用「台灣衛生實體」，絕非「中華台北」或「中國台灣省」，這一定要成功，也一定會成功！

最後，陳水扁高呼「加油！加油！加油！」替本次活動與目標加油打氣。