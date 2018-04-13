民進黨竹市議員參選 10人完成登記

2018-04-13 20:22

〔記者王駿杰／竹市報導〕民進黨新竹市黨部辦理2018年市議員公職參選登記，今天傍晚截止；共14人領表、10人完成登記，但5個選區共有12個提名資格，市黨部指出，目前北區有登記未滿額、香山區保留徵召的狀況，還待召開執行委員會商討後續因應方式。

民進黨新竹市黨部在4月9日到13日辦理議員公職參選登記，大多數黨員在前幾天已登記完成，現任議員共有6人力拼連任，包括第一選區（東區）有劉聲正、鄭貴元、曾資程；第二選區（南區）有施乃如；第四選區（北區）有李妍慧；第五選區（香山區）有林盈徹等人。至於東區的鄭宏輝、西區的鄭正宗、北區的吳秋穀則未登記。

新竹市黨部主委曾資程表示，這次登記黨部將有12個提名資格，其中東區提名5人、西區提名1人、南區提名1人、北區提名3人、香山區提名2人。

今登記截止，除了現任的6名議員外，還有4名新人登記參選，包括立委柯建銘特助鄭美娟與林智堅辦公室秘書曾文濤都登記參選東區、民進黨竹市黨部執行長賴稟豐想角逐北區、另名市長室秘書陳建名則將標靶瞄準西區，整個黨內呈現老幹新枝並茂，與年底大選搶攻議會席次的企圖心。

曾資程指出，黨部將於16日進行資格審查，並將名單報請中央黨部，確認無誤後就會公告提名，至於北區登記未滿額、香山區則有保留徵召的狀況，也會於16日當天召開執行委員會討論後續因應。

曾資程說，竹市議會現有33席，綠營這次打算提名12人雖沒過半，但屆時會配合友軍新民意問政聯盟組織泛綠聯盟，力保整體議會席次過半。

這次共有4名新人登記爭取市議員提名，地方人士指出，鄭美娟、賴稟豐、曾文濤、陳建名等人與現任市長林智堅各有淵源，鄭美娟是立委柯建銘的地方特助，常代表出席地方場合；賴稟豐曾是林智堅前辦公室主任、現任民進黨竹市黨部執行長，熟悉市政規劃藍圖；曾文濤與陳建名兩人都是林智堅的秘書，隨時伴隨在林智堅左右，4人除被地方視為新世代「青年牌」與「美女牌」的代表，若順利進入議會，將讓議會擺脫些許陳腐之氣，帶來新氣象。