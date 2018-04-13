交通記點期限短、罰不怕 立委提案延長為1年

時代力量立委洪慈庸（中）13日召開記者會，公布「道路交通管理處罰條例」修正草案，草案中將違規記點時效從半年延長為一年，未來並將依罰款金額高低記點。（記者羅沛德攝）

2018-04-13 12:30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕我國現行交通違規記點制度，為半年內累計6點者，將被吊扣駕照1個月。時代力量立委洪慈庸提案，要將時限延長為1年，且依罰鍰金額高低來記點，以齊一標準。交通部代表回應，會盡速討論並提供修法對案。

洪慈庸指出，儘管交通部記出許多措施，但常見交通事故多數肇因為違規，而自2012至2016年期間，各式車輛的違規比例逐年上升，其中又以大型營業車輛比例為最，因此應思考交通政策對於違規的防治是否有所不足。

洪慈庸說，「道路交通管理處罰條例」的違規記點措施，為6個月內記6點者，吊扣駕照1個月，時效過於寬鬆，違規大戶根本不怕。然衡諸國際，美國加州為1年內記4點扣6個月，日本記點期限更長達3年，達6點扣1個月。

洪慈庸也說，我國記點制度標準混亂，情節嚴重者，通常罰鍰也隨之提高，但現行規定記1點者，有罰鍰6000元到12000元的，而記3點的項目，則有罰鍰600元到1800元的，因此草案也會針對此來修正，讓罰鍰金額與點數有對應。

交通部路政司專委李昭賢回應，記點制是針對特別危險的行為之額外警告性處分，部內有在研議延長記點時效，但因修法影響層面寬廣，須進一步盤點釐清，會朝此方向努力，也會在一個月內開會，盡速提供修法對案。

公路總局主秘林福山表示，待後續草案送進立法院交通委員會討論時，會配合提供相關資料給行政及立法部門以供討論，若修正通過，也會在實務上配合。