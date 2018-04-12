國民黨北市議員初選 林亭君鬆口：願接受徵召

2018-04-12 21:22

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨台北市議員選舉第二波提名今天（12日）結束，國民黨中山大同區市議員林亭君日前曾傳因生涯規劃、不爭取連任，截至今天也未領表登記，形同放棄競選機會；不過，目前中山大同選區藍營登記參選新人都是男性，林亭君受訪時鬆口，「若黨有需要，願接受黨內徵召」。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹則樂回，中山大同選區沒有女生登記參選，原則上就會採取徵召，「會以現任為優先」。言下之意，林亭君將再度投入年底市議員選舉。

國民黨北市議員選舉此番採取積極策略，「提名過半」，內湖南港、松山信義及中正萬華日前已登記結束，第二波登記選區士林北投、中山大同與大安文山選區今天也領表登記結束，扣除現任議員保障挑戰連任，6選區共計有19新人角逐12個新提名席次。

中山大同選區國民黨預計提名4席，現任葉林傳與陳炳甫均已登記參選，新人則有盧威、連堂凱與王浩領表登記，唯獨缺林亭君，形成3搶2局面，

中山大同區8席議員中，林亭君與民進黨的顏若芳各占婦女保障名額，藍營又無女性參選，婦女保障名額懸缺成了黨內頭痛問題，林亭君今天鬆口，若黨內有需要，還是願意黨內徵召。

士林北投選區現任議員汪志冰、陳重文已登記競選連任，而議長吳碧珠日前表態不參選，目前有新人林杏兒、張斯綱、許立丕、顏群晃、黃子者2人搶2席新提名席次，競爭最為激烈。

內湖南港黨內預計徵召5人，現任議員吳世正、陳義洲、闕枚莎已登記，新人僅李明賢與游淑慧2人登記，不須經過黨內初選。

松山信義選區黨內預計提名5人，現任議員秦慧珠、王鴻薇、戴錫欽、陳永德已登記，另2席則由新人徐巧芯與前議員王正德兩人代表黨內出征。

中正萬華選區黨內預計提名4人，現任議員郭昭巖、吳志剛、應曉薇都已登記，現任議員鍾小平角逐市長初選放棄競選連任，空出席次由新人陳孝威、林冠勳兩人競爭。

大安文山選區黨內原定提名7人，日前改變提名策略增加1席，共計提名8人。目前現任議員歐陽龍、王欣儀、陳錦祥、徐弘庭都已領表登記，剩下4席由鍾沛君、羅智強、李柏毅、耿薇、王致雅競爭，形成5搶4局面，競爭也十分激烈。