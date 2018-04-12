中國對台31條 近5成台灣民眾認為是統戰

2018-04-12 19:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會今公布民調結果，對於中國推動31項對台措施，近49.2%的民眾認為，是協助中國經濟發展，也是拉攏台灣民心的統戰手法；雖然中國祭出對台措施，仍有高達41%的民眾認為中國不友善。行政院已指示陸委會成立長期性的專案小組，由陸委會主委陳明通擔任召集人，持續進行追蹤與研析，並定期向社會進行說明。

在中國國台辦推出31項措施後，福建廈門日前推出對台60條、浙江溫州推出24條，陸委會副主委邱垂正表示，台商對中國經濟發展貢獻卓著，中方應善盡照顧台商責任、維護台商權益，相關的措施若沒有違反我方法令或需要兩岸協商，就請儘快具體落實，不要口惠而實不至。

邱垂正表示，希望中國對台商不要「一手拉、一手打」，背後隱藏政治目的，否則將會使台灣民眾心生疑慮，相關措施效益打折扣。不過，政府也提醒國人，赴中各項發展須符合兩岸法規，部份項目不是單方面開放即可。而中國並非自由民主社會，制度存有各種政治審查與市場潛規則。

根據民調，82.2%民意支持兩岸交流活動應排除政治思考，秉持對等尊嚴及符合法令規定的立場；84.4%受訪民眾贊成維護兩岸良性互動是雙方共同的責任，不應有非和平或恫嚇性的言論或作為。

此外，7成以上民眾支持政府提出強化人才等相關措施，並有69.9%民眾支持政府完善兩岸交流相關法令，強化保護措施和審查機制的作法；另有88.9%民眾贊成政府主張兩岸交流合作涉及民眾權益及公權力，應該先溝通互動。

該民調是陸委會委託政大選舉研究中心，在3月28日至31日、4月2日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1105份，95%信心水準下，抽樣誤差不超過正負2.95個百分點。