海軍軍艦齊聚蘇澳外海預演 遊客大驚「阿共仔來亂了嗎?」

國防部預定明天於蘇澳外海舉辦實兵操演，今下午海軍先於演習海域預演，各型主力艦艇在蘇澳外海集結，場面壯觀。（記者張議晨攝）

2018-04-12 17:17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國防部明天將於蘇澳外海舉辦實兵操演，今下午海軍於外海舉辦預演時，各型主力艦艇出籠，聚集蘇澳外海，連鮮少露臉的海龍級潛艦，也參與操演，吸引不少軍事迷圍觀；由於蘇澳外海難得見到大批軍艦集結，南方澳漁民稱「從沒看過這麼多軍艦在外海集結！」

依據農委會漁業署的射擊通報單，國防部從4月11日至16日，將在蘇澳外海實施「對海（空）實彈射擊」，最大彈道高度為海平面起算4000英尺，對空、海危險區域則包括整個蘇澳港外海。

今早9點半開始，靠泊蘇澳基地的主力戰艦陸續出港，在蘇澳外海集結，吸引軍迷圍觀爭睹。

下午2點半，主力艦艇再次出海，包含四型一級艦以及多艘光華六號飛彈快艇、沱江級、錦江級巡邏艦，連罕見的海龍級潛艦也參與預演。粗估有十多艘主力艦艇在蘇澳外海集結，場面壯觀，吸引不少遊客停下腳步搶拍。

「怎麼那麼多艘船！」一名李姓遊客笑說，本來到南方澳玩，看到外海多了一堆軍艦，「以為中國軍隊又來東海岸亂，我們國軍才出海捍衛」，幸好只是演習預演。

因操演艦艇涵蓋海軍各種艦型，10日開始就有軍事迷入住南方澳；周姓軍事迷說，能近距離看到海軍大規模操演，機會非常難得，當然每艘船都要拍得仔細！

南方澳李姓漁民說，前總統馬英九幾年前到蘇澳校閱海軍時，停泊軍港的艦艇數也沒這次這麼多，今年操演應該可算是他看過規模最大的一次。

國防部預定在明天於蘇澳外海舉辦實兵操演，今下午海軍先於演習海域預演，各型主力艦艇在蘇澳外海集結，船艦進港時吸引不少軍事迷搶拍。圖為基隆級蘇澳艦。（記者張議晨攝）

國防部預定在明天於蘇澳外海舉辦實兵操演，今下午海軍先於演習海域預演，各型主力艦艇在蘇澳外海集結，有軍事迷鎖定鮮少露臉的潛艦搶拍。（記者張議晨攝）