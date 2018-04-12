護航蔡錦賢參選資格 國民黨反對修法

監委陳師孟則質疑當年的中選會、法務部、內政部明知有法規漏洞，卻不處理，一再讓違反「公職人員選舉罷免法」的人再獲得參選資格，已對此案提出調查。（資料照）

2018-04-12 14:15

〔記者曾韋禎／台北報導〕曾因協助羅福助賄選而遭判刑7個月、褫奪公權2年的蔡錦賢，在潛逃中國、躲過行刑權時效後返台參選新北市議員，引發爭議。立法院內政委員會今協商補漏的相關修法，但因立法院國民黨團全力護航蔡錦賢的參選資格，導致協商破裂。

蔡錦賢在1998年因協助羅福助賄選而遭判刑7個月、褫奪公權2年後，逃亡中國10年；在行刑權消滅後返國，並於2010年、2014年兩度當選新北市議員。不過民進黨市議員落選人呂子昌對其提出當選無效之訴，士林地院在2015年6月判決蔡錦賢當選無效，但在2016年1月獲高等法院改判當選有效確定。

監委陳師孟則質疑當年的中選會、法務部、內政部明知有法規漏洞，卻不處理，一再讓違反「公職人員選舉罷免法」的人再獲得參選資格，已對此案提出調查。

民進黨立委蔡易餘亦提案修正「選罷法」，明訂行刑權因時效而消滅者，不得登記為候選人。

內政委員會中午協商相關條文。國民黨團動員總召林德福、黃昭順、吳志揚等大軍壓陣，堅持修法不得溯及既往。列席的司法院代表指出，修法通過後，行刑權因時效而消滅者就不得再參選，這不等於溯及既往。

不過林德福、黃昭順均質疑，即便未來不得參選，已當選者的資格是否會取消？對20年前犯案的蔡錦賢恐因此喪失參選資格，大有意見。

蔡易餘強調，褫奪公權是服刑完畢才起算的；行刑權因時效而消滅者等於沒有服刑完畢，等於還在褫奪公權的時效內，怎能參選公職？

由於國民黨團強烈反對，中午的協商並無共識。