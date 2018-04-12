傳國民黨籌PK小組 「打柯、轟蘇、獵龍、圍魏」4隊作戰

媒體報導，國民黨籌備「PK小組」，由黨副主席曾永權（後左）擔任總召。（資料照）

2018-04-12 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕各陣營備戰年底縣市長選戰，媒體報導指出，國民黨已籌備「PK小組」，由黨副主席曾永權擔任總召，未來將每天透過記者會、上政論節目等方式攻擊民進黨中央、地方執政，且已組出「打柯（柯文哲）小組、轟蘇（蘇貞昌）小組、獵龍（林佳龍）專案、圍魏（魏明谷）小組」。

根據《上報》報導，國民黨內知情人士透露，PK小組由曾永權擔任總召，已下設空污小組，另外還包括「打柯、轟蘇、獵龍、圍魏」4個小組。至於中央全國性議題，將由國民黨立院黨團主攻；六都直轄市及其他縣市，則由各地方議會黨團分工。

報導指出，PK小組成員包括現任立委有賴士葆、費鴻泰、柯志恩、王育敏等人；卸任政務官則包括前勞動部長陳雄文、前環保署長魏國彥等人；政論名嘴部分，包括文傳會發言系統的洪孟楷、鄭世維及台北市議員王鴻薇等人都入列。

其他不少卸任立委也在PK小組內，值得注意的是，過去被視為藍營重砲手的「正毅兄弟」蔡正元及邱毅兩名前立委，則未被列入PK小組名單中。

黨務人士表示，PK小組將以政治議題攻擊、揭弊為主，將結合黨籍各縣市長候選人一同開記者會，或安排上政論節目方式，揭露民進黨候選人的相關弊案，目前正在資料蒐集階段，預計6月將正式成立運作。