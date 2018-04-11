陳建仁：學習日本「地方創生」 將台灣城鎮推向國際

2018-04-11 19:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今日下午出席「2018台灣城鎮品牌奬頒獎典禮」時表示，政府將改變過去從硬體建設著手的觀念，多從文化層面思考，以強化地方建設的品質與特色，並期勉結合各界力量，將台灣城鎮推向國際，並協助建立屬於台灣的「全球品牌」，加速台灣的產業升級轉型。

陳建仁也舉日本情況表示，日本近年推動「地方創生」政策，其中心思想是「產、地、人」三位一體，也就是希望地方能結合地理特色及人文風情，讓各地能發展出適合人民的居住環境，以及具有在地特色的產業，並以此創造就業機會與回流人口。陳建仁認為，台灣也是一個具多元文化的國家，在各地方城鄉無論在人文風采、地景地貌、或是在地產物及特色產業等，都極具特色。我們如果能夠學習日本「地方創生」的精神，在台灣各地進行深度探索，活化地方的能量，相信可建立在地的共識與自信，創造台灣下一波的新經濟力量。

針對政府推動的相關計畫，陳建仁指出，目前政府積極推動的前瞻基礎建設，其中有關城鄉、軌道、水環境、友善育兒空間等建設計畫，都與地方充分合作、共同建設，以提升地方生活便利性。另外，經濟部的地方產業輔導、國發會的設計翻轉、地方創生等，也都可以強化地方的特色產業發展，吸引更多優質人才留居，推動地區產業經濟永續發展。

陳建仁表示，展望未來，政府將改變過去只從硬體建設著手的觀念，多從文化層面思考，以強化地方建設的品質與特色。例如：應用設計模式，發展在地的公共建設與服務機制，同時導入感質美學到在地生活與產業當中，加值地方的特色品牌，帶動經濟與觀光發展，以創造更多的就業機會。

為加強施政成效，陳建仁表示，除了政府的大力推動外，來自民間的力量也是協助城鎮發展的重要推手，很高興「全球品牌管理協會」扮演了這個火車頭的角色，如果政府與民間、中央與地方能攜手合作，相信各城鎮定能展現自我的特色、發展在地經濟。希望透過表揚兼具在地特色文化力、設計力及行銷力的城鎮，結合各界力量，將台灣城鎮推向國際，並協助建立屬於台灣的「全球品牌」，加速台灣的產業升級轉型。