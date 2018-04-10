總統：執政兩年已讓人民開始有感了

2018-04-10 20:31

〔記者蘇永耀／台北報導〕面對年底選舉的挑戰，蔡英文總統在今晚播出的電視專訪表示，希望我們的執政團隊都傾巢而出，對社會講清楚，做了什麼，現在有什麼效果，這是我們執政團隊花了兩年埋頭苦幹的結果，到了要選舉了，總是要把成績單拿出來跟大家講一講，所以不是沒有成績單，只是沒拿出來。

談到執政成績，總統認為，現在的數字都是往正向的在走，這個感受慢慢會出來的，例如接下政權到現在，股市的總值從將近二十七兆到現在是三十五兆多，整整多了九兆，而這個股市上萬點，現在大家都習以為常，我們現在的股市的交易額從接手政權時平均一天大概是九百多億，去年的平均值是一千三百億，今年的前幾個月則是一千七百億，可以看出來，是可以開始是有感的了。

總統說，若問政府究竟做了什麼，道理很簡單，你去問外商，包括全世界風電的業者都群集在台灣準備投資，為什麼這些人都要來，因為政府政策明確、方向明晰、以及有決心。當外國重要的科技業願意進入台灣，不是只是生產，還包括研發，而在台研發代表了你人才是夠的，就是在這兩年來政府持續去強化人才的教育訓練，人才投資或許不會反應在GDP上面，卻是這個國家可長可久的經濟發展最重要的元素，這些都不是急就章，而是政府在急行軍的過程中做出來的事情。