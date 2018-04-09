長照政策下本國照服員仍不足 青年委員提案聘用減稅

2018-04-09 14:04

［記者簡惠茹／宜蘭報導］高齡化社會長照需求大，眼看外籍看護從補充性勞動力變成依賴性，本國照服員仍不足，宜蘭青年事務委員提出聘用本國照服員減稅政策，希望透過減稅的方式，不但增加照服員就業市場，也增加民眾擔任照服員的動力，勞工處表示，會再向勞動部提出建議。

長照需求大，但是宜蘭縣青年事務委員會委員呂柏凱看到台灣家庭聘用外籍看護意願較高，因此在委員會中提案，希望擬定聘請本國照服員提供減稅優惠的方案，他說，透過減稅可以鼓勵大家多聘用國內照服員，不但能增加工作機會，也能鼓勵青年投入照服員的就業市場。

「外籍看護從補充性勞動力變成依賴性。」勞工處長黃玲娜說，高齡化的關係，很多家戶需要照顧人力，外籍勞工作為看護，原本希望是補充性的勞動力，結果現在大家需要看護時，第一個想到就是聘用外勞，不會想到請本國籍看護，台灣人力素質很好，也沒有語言不通的問題，主要就在薪資差異。

黃玲娜表示，目前聘請外籍看護因沒有適用勞基法，雖然薪資1個月不到2萬元，但雇主每個月須繳交1500元到2000元不等的就業安定費，雇主也得供看護吃住，有許多其他成本要支付，但是如果聘用本國籍看護，月薪約3萬元上下，不但沒有語言不通的問題，經過照服員訓練工作也能做的相當好。

黃玲娜說，青年事務委員會後天開會通過後，勞工處會向勞動部建議該案，將來中央財稅會議時，提出稅務改革方案，把聘僱本籍照服員費用，定額列於綜合所得稅扣除額，減稅鼓勵雇用本國籍照服員，目前減稅額度還沒訂定，但是扣除額度至少要6萬元以上。