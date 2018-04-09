姚人多：時力應整合第三勢力 與民進黨擴大本土陣營

2018-04-09 09:56

〔記者蘇永耀／台北報導〕為了前監委黃煌雄被提名為促轉會主委，總統府副秘書長姚人多與時代力量立委黃國昌在臉書意外掀戰，姚人多今早接受廣播專訪時說，這事不涉民進黨與時代力量的整體關係，黃國昌的格局應更大，時代力量是最有機會整合第三勢力，如果未來台灣民主政治，代表統派勢力的國民黨只剩15%，而代表民進黨及第三勢力等本土陣營能到85%，那台灣主體意識就會更為確認。

對於時代力量目前走向，姚人多說，黃國昌必須說服綠營或民進黨支持者為何要繼續投給時代力量，在他看來，黃現在是想要帶出一條自己的路，想要擺脫大綠與小綠，而成為綠與黃。所以，黃國昌想操作把民進黨打成國民黨化，創造出時代力量的空間，但是否已經對民進黨造成傷害，這一點他不覺得。

但姚人多也坦言，外界對於民進黨的批評包括所謂資進黨的說法，有些不大公平，但有些要認真面對，至於因民調不佳而遭逢年底選舉的挑戰，姚強調，民進黨就是要拿出成績，說服選民。

姚人多也期許時代力量說，時力對民進黨或許是威脅，但就整體大的趨勢，對台灣是一件好事。時代力量目前是第三勢力聲勢最高的，應該要進一步整合第三勢力，甚至成為這股勢力的領袖，如果可以把代表支持中國或統派的國民黨打成10%或15%的政黨，剩下的85%都是本土勢力，屆時也可討論台灣應是什麼樣的國家包括是左或右的路線。

姚人多說，黃國昌格局應該大一點，也曾與黃談過此事，如果對台灣民主政治要有健全想像，本土陣營就是民進黨與第三勢力，但也同時歡迎國民黨本土勢力加入行列，這樣台灣民主政治的主體意識就會確認下來，這對台灣民主政治也最有幫助。至於也被列為第三勢力的台北市長柯文哲，姚直言，外界對柯的台灣主體意識，還有非常多的疑慮。