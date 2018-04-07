柯市府反擊政論節目 要求《政經》公開道歉

2018-04-07 11:14

〔記者黃建豪／台北報導〕民視政論節目《政經看民視》日前在節目中，影射台北市長柯文哲曾赴中國北京，會見對台統戰文膽辛旗，並以在節目中出示翻拍自其他節目的合照。對此，台北市政府今天上午發出聲明稿，澄清駁斥絕無此事（指柯、辛見面），並要求《政經看民視》公開澄清並致歉。

台北市政府發言人劉奕霆表示，4月4日《政經看民視》節目中，主持人李晶玉在未經查證下，以一張翻攝華視新聞內容的合照，影射柯文哲曾在北京與辛旗合照，當時還強調該張合照左側第一位「長得很接近」辛旗。隨後，資深媒體人周玉蔻也指出「至少我們比對那個照片是一樣的」；但這幾位媒體人都是在未經查證的情況下，以影射手法暗示柯文哲曾與辛旗會見、合照。

劉奕霆指出，經過查證後，發現《政經看民視》用來影射的合照，照片中的人並非辛旗，而是民進黨籍台北市議員黃向羣的長兄、台灣研究基金會兼任研究員黃向成（現任台北市政府顧問），對於該節目製作單位、具有大眾傳播學博士學位的主持人，及當日節目內的評論員在未經查證下，影射柯文哲曾與辛旗見面、合照，隨後又遭實際查證後「打臉」，他深表遺憾。

劉奕霆同時也籲請《政經看民視》節目製作單位，翻閱美國籍評論員曹長青所著的《言論自由的道德底線——評美國遭襲事件之六（中）》短文，最後一段中寫道：「在美國這種民主、法律制度比較完善、有著高度新聞和言論自由的社會，恐怕更要注重媒體的責任和自律」。

劉奕霆表示，近日來不論是政論節目、媒體人如蕭亞譚、姚立明、鄭弘儀或前副總統呂秀蓮等人，先發表故作驚人的爆料，再透過媒體與政論節目持續影射、造謠，除了籲請相關單位勿再自毀公信力，利用未經查證的不實消息、假道具詆毀特定人物，以免貽笑大方外，並要求民視《政經看民視》節目應就影射柯文哲曾赴北京會見辛旗一事公開澄清並致歉。