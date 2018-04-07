新北市長選舉大勢 侯友宜戰蘇貞昌

國民黨新北市長初選民調結果昨天公布，前新北市副市長侯友宜（中）勝出，將代表國民黨參選2018新北市長。（記者賴筱桐攝）

2018-04-07 06:41

國民黨初選 侯友宜勝出

〔記者施曉光、賴筱桐、楊淳卉／台北報導〕國民黨新北市長提名初選民調昨日出爐，由新北市前副市長侯友宜勝出，確定代表藍營出征。民進黨方面，黨政高層今天起將展開一連串勸進前行政院長蘇貞昌參選的布局，黨秘書長洪耀福強調，新北市長人選下週就會明朗。

民進黨布局 蘇貞昌上陣

民進黨主席蔡英文今天將約見爭取黨內提名的立委吳秉叡、羅致政，以及被基層力拱出戰的前行政院長游錫堃，就黨中央的新北市長選舉布局進行溝通協調。下週一由即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊，當面勸進蘇貞昌，一步步鋪陳由蘇扛下重任，為民進黨再戰新北的態勢。

國民黨中央昨天宣布新北市長提名初選民調結果，由侯友宜勝出，前台北縣長周錫瑋居次，前新北市議員金介壽第三名。令外界意外的是，黨中央只公布人選，未公布民調數字，國民黨組發會主委李哲華解釋說，這是為了黨內團結和諧，民調數據只用來確認提名結果，且三位參選人都同意不公布民調數字，只公布名次。

侯友宜由新北市議會國民黨團陪同召開記者會，強調有能力及信心打贏新北市長選舉，同時和黨籍市議員參選人及里長團結合作、並肩作戰。

侯友宜表示，人民已經對民進黨政府失望，國民黨應該勇敢奮起，讓人民有另一個選擇，否則將對台灣失去信心，他會和黨籍參選人重新打造讓民眾信賴的國民黨，這一仗就從新北市做起。

他表示，初選勝出之後，深感責任更重大、艱鉅，未來的選戰也會非常艱辛，「我一定要打贏這場選戰，當好新北市長，才能回報所有新北市民給我的支持」！

國民黨新北市黨部下週會將民調結果提報中央提名審核委員會，下週三中常會再正式通過提名，當天中常會也將一併通過提名立委陳學聖參選桃園市長。

周錫瑋承認敗選 願挺侯

周錫瑋受訪時承認敗選，恭賀並表態支持侯友宜。金介壽雖對侯表達祝福之意，但對結果不以為然。

對於民進黨可能會提名蘇貞昌，侯友宜則表示，任何關心新北市政的人，他都歡迎並給予祝福，大家共同為新北市努力。