民進黨初選激戰將至 市議員老將新秀頻打天王牌

梁文傑近來因選情告急，找來高雄市長陳菊站台拉抬聲勢。（翻攝自梁文傑臉書）

2018-04-04 18:33

〔記者蕭婷方、郭安家／台北報導〕台北市民進黨初選下周就要開始，由於今年輕面孔輩出、現任議員備受威脅，不少看似基層實力堅強的老將紛紛告急、並嚴陣以待，並請出中南部首長助陣催票。

中山、大同選區以往綠大於藍，也成為初選激戰選區，近期選戰廝殺激烈，曾出現假民調、真推銷特定候選人、網路言論攻擊，也讓不少老將基層支持受到影響，大家都卯足全力，除了沿街拜票，也祭出「天王牌」。

台北市議員梁文傑上屆雖為中山大同第一高票，被選民視為基層實力雄厚，但近期因票源分散，加上支持者認為「穩過」，票源分散反而初選告急，近日請來高雄市長陳菊獻聲催票、錄製影片宣傳，還與民進黨高雄市長候選人陳其邁同台直播拉抬氣勢，希望重喚基層支持。

另一現任議員顏若芳也因競爭激烈，找來陳其邁、現任立委王定宇語音拜票，也連日在公園向晨運民眾拜票、上下班時段站路口向上班族問候。

現任議員黃向羣為蘇系子弟兵，也請來前行政院長蘇貞昌錄製拜票語音，還加加倍關注市政，頻進行會勘服務基層，此外市場拜票、掃街也樣樣來。現任議員王世堅雖未請來大咖助陣，也因激烈初選把自己當作新人，掛出不少大型看板、勤跑基層爭取選民支持。

至於新人陳怡君，則掛出不少與前行政院長游錫堃、前台北市觀傳局長簡余晏合照的大型看板，來勢洶洶，並常在街口拜票，氣勢已不容小覷。

此外，中正萬華選區也為初選競爭激烈選區，現任議員劉耀仁也頻站街口、送車與里民拉近距離，也有陳其邁以學長身分錄製影片力挺；現任議員周威佑、顏聖冠、新人吳沛憶與余筱萍也都找來天王級輔選大將獻聲力挺。