日方盼解禁 交流協會籲冷靜：核食其實是「合食」

2018-04-02 19:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國至今持續禁止日本福島五縣市食品進口，國民黨並號召「反核食公投」，日前已啟動連署活動。日本台灣交流協會今晚在官網公告指出，這五縣市食品在日本國內和國際廣泛販售，「在台灣卻被稱為核食」；日台交協因此整理一份長達14頁的「所謂核食的真相」，希望台灣民眾冷靜思考此議題。

日本福島、千葉、茨城、櫪木與群馬五縣食品輸台，是否解禁仍在未定之天，駐日代表謝長廷日前指出，目前僅中國與台灣全面禁止福島等食品。然而民間對於是否解禁仍有爭議，國民黨副主席郝龍斌上月中旬並已遞交「反日本核災區食品公投」提案書與1萬8750份連署書，申請啟動「反核食公投」。

對於台灣民間持續有聲音稱呼五縣市食品為「核食」，並反對解禁，日台交協昨天在網站上發布公告與一份長達14頁的文宣說明。日台交協說，在福島等五縣市生產或加工的食品在日本國内廣泛販賣消費，國際上絕大部分國家也沒有禁止進口，「卻在台灣被稱爲核食」；日台交協表示，東日本大地震迄今已過7年，仍被全面禁止進口。

日台交協強調，日本爲了確保食品安全，採取相關措施，獲得國際社會的普遍肯定，許多國家或地區在過去7年內陸續解除或放寬相關管制。也因此日台交協整理出一份說明書，列出相關客觀事實、數據以及科學依據，希望提供台灣朋友參考，「冷靜理性思考這個議題」，進而理解「核食」是為「合食（合格食品）」。

日本台灣交流協會說明檔案：

「日本食品與放射性物質（所謂『核食』）的真相」