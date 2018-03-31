不滿黃煌雄接促轉會主委 立委批：鼓勵無恥 踐踏正義

2018-03-31 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕行政院今天公布促轉會主委由前監委黃煌雄擔任，立委黃國昌繼日前批評找黃煌雄根本是在糟蹋轉型正義後，今又在臉書發文批評，「化妝可以化到這麼墮落地步，也是讓人嘆為觀止」。

行政院今天公布促進轉型正義委員會正、副主任委員及4位兼任委員名單，行政院長賴清德提名黃煌雄擔任促轉會主委，參與促轉相關事宜的總統府副秘書長姚人多表示，如果轉型的目標是為了社會和解，不再對立，那黃煌雄就是好的人選。

黃國昌日前就曾批評，2013年配合前總統馬英九違法亂紀的檢察總長黃世銘，在馬英九提名監委包庇下，最後竟然沒有被彈劾，當時扮演關鍵角色的不就是監委黃煌雄嗎？黃國昌還怒嗆，找這種「不惜踐踏法律、出賣靈魂的牆頭草當促轉會主委，根本是在糟蹋轉型正義的價值，堅決反對到底！」

黃國昌今日下午則在臉書轉貼相關報導，並怒批「化妝可以化到這麼墮落的程度，也是讓人嘆為觀止。」黃國昌酸說，「乾脆發明獨步全球的『轉型正義』新解好了：和解的基礎，其實不在『發掘真相』與『平復不法』，而是在於『選擇遺忘』與『鼓勵無恥』。如果再加上：可以宣揚『為了屈膝求官，不惜踐踏正義』的價值，那黃煌雄真是好的人選。」文末黃國昌還消遣自己，在痛批監察院包庇黃世銘事情上，真是「傻的可以」。