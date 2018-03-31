水牛伯再戰新北市？ 游錫堃：全力配合黨的決定

2018-03-31 15:46

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市現任議員及通過初選新人等21人，今下午拜會前行政院長游錫堃，勸進游當母雞帶領小雞，再戰新北市長，先前數度表態不選的游錫堃則表示，原本就不選，但現在尊重黨的決定，不管黨做出甚麼決定，他都全力配合。

新北市民進黨籍現任議員李坤城、林秀惠、陳啟能、許朝興、廖本煙等，以及剛通過初選的議員參選人張志豪、廖宜琨、鄭志宏、曾進益，今召集一同勸進游錫堃出馬參選新北市長，會議先由新人發言，廖宜琨表示在地方跑的時候沒有母雞實在很驚恐，遇到許多民眾都說這次沒母雞會很辛苦，應請水牛伯出來選，帶領小雞，張志豪也稱游為「強大的母雞」。

新北市議會民進黨團總召李坤城表示，3月15日議員聯合召開記者會，隔空喊話拜託游院長參選，在地方基層獲得很大迴響，今天則是第一次拜會游院長，希望游能再戰新北，同時也請益市政相關問題。

對於議員力拱參選，游錫堃說，去年9月曾與民進黨秘書長洪耀福等人見面，當時就曾當面表達不選，之後有黨內高層問他也都是同樣答案，不過3月15日後勸進聲不斷，日前他受訪就說過尊重黨的決定，不管黨做出甚麼決定，他都會全力配合。

現場議員都相當熱情，一直拱游錫堃鬆口表態參選，不過游最後只重申尊重黨的決定，該配合的就會配合，也有議員在旁搭腔說院長今天肯接見大家，就是最好的回答。

媒體追問游，黨中央至今是否與他接觸，游表示目前都還沒有。

  • 前行政院長游錫堃今下午與民進黨籍新北市議員會面，對於議員力拱參選新北市長，游表示將全力配合黨的決定。（記者葉冠妤攝）

    前行政院長游錫堃今下午與民進黨籍新北市議員會面，對於議員力拱參選新北市長，游表示將全力配合黨的決定。（記者葉冠妤攝）

  • 21名民進黨籍現任議員與初選通過的參選人今下午拜會前行政院長游錫堃，請游參選市長，當母雞帶領小雞。（記者葉冠妤攝）

    21名民進黨籍現任議員與初選通過的參選人今下午拜會前行政院長游錫堃，請游參選市長，當母雞帶領小雞。（記者葉冠妤攝）

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