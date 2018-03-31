水牛伯再戰新北市？ 游錫堃：全力配合黨的決定

2018-03-31 15:46

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市現任議員及通過初選新人等21人，今下午拜會前行政院長游錫堃，勸進游當母雞帶領小雞，再戰新北市長，先前數度表態不選的游錫堃則表示，原本就不選，但現在尊重黨的決定，不管黨做出甚麼決定，他都全力配合。

新北市民進黨籍現任議員李坤城、林秀惠、陳啟能、許朝興、廖本煙等，以及剛通過初選的議員參選人張志豪、廖宜琨、鄭志宏、曾進益，今召集一同勸進游錫堃出馬參選新北市長，會議先由新人發言，廖宜琨表示在地方跑的時候沒有母雞實在很驚恐，遇到許多民眾都說這次沒母雞會很辛苦，應請水牛伯出來選，帶領小雞，張志豪也稱游為「強大的母雞」。

新北市議會民進黨團總召李坤城表示，3月15日議員聯合召開記者會，隔空喊話拜託游院長參選，在地方基層獲得很大迴響，今天則是第一次拜會游院長，希望游能再戰新北，同時也請益市政相關問題。

對於議員力拱參選，游錫堃說，去年9月曾與民進黨秘書長洪耀福等人見面，當時就曾當面表達不選，之後有黨內高層問他也都是同樣答案，不過3月15日後勸進聲不斷，日前他受訪就說過尊重黨的決定，不管黨做出甚麼決定，他都會全力配合。

現場議員都相當熱情，一直拱游錫堃鬆口表態參選，不過游最後只重申尊重黨的決定，該配合的就會配合，也有議員在旁搭腔說院長今天肯接見大家，就是最好的回答。

媒體追問游，黨中央至今是否與他接觸，游表示目前都還沒有。