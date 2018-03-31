林智堅秘書陳建名、曾文濤參戰 竹市議員選情升溫

2018-03-31 14:28

〔記者王駿杰／竹市報導〕下屆新竹市議員選舉戰火持續升溫，目前任職於新竹市政府市長室秘書陳建名、曾文濤今都宣布，將分別投入西區、北區議員選舉，希望獲得民進黨提名，用熱情、幹勁為市議會注入活水。

32歲的陳建名為清華大學計量財務金融學系畢業，曾任立委柯建銘服務處助理、創世基金會社會資源募集專員、現任市長林智堅秘書，對政治生態並不陌生，他說，擔任市長秘書3年多，常思索如何能讓嶄新、優質的市政在這座古城更加落實扎根，因此希望經由市府的歷練，以熱血、追求完美的精神進一步擔任民眾與市政的溝通橋樑。

37歲曾文濤則是交通大學客家文化碩士班畢業，曾任遠東集團營業專員、市長室專員、市長室秘書，學經歷完整，他說，新政治就是熱血、清廉、優質的問政，希望藉由參選，證明年輕世代能夠承擔責任，帶領城市持續進步。

民進黨市黨部主委曾資程表示，民進黨在市議員的提名策略上，會以議會維持優勢為戰略目標，民進黨一直以來都在按部就班培養新人，年輕人有意願承擔政治與地方大小事，他樂觀其成，但黨內最後要提名誰將會於4月中旬進行登記領表，走完黨內機制後才會有結果。

地方人士指出，西區議員席次有2席，且藍綠各半，藍營陳治雄深根基層，服務選民認真，民進黨鄭正宗則是擁有雄厚資歷的議會大老，加上2014年以親民黨籍角逐該區的熊哲良雖落敗，也虎視眈眈打算捲土重來，表面上選情看似單純，實際上卻波濤洶湧，競爭激烈。

而北區地理位置複雜，包括市政府、市議會等市治區域及武陵路眷村，一路延伸到海線南寮地區，選民結構多元。9席議員中，國民黨占3席，民進黨2席，無黨籍4席，看似藍大於綠，但該區無黨籍議員幾乎屬親綠的新民意問政聯盟，每位議員皆在地方扎根多年，各自有雄厚基礎。

目前有意要加入戰局的除了擔任民進黨部執行長的賴稟豐，還有時代力量新竹市黨部政策組長林彥甫，如今曾文濤宣布挑戰，北區的議員選情將呈現群雄爭霸的激烈局面。