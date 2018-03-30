阿扁爆料退選市長與花媽接府秘書長有關？ 劉世芳強力澄清

2018-03-30 22:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕「新勇哥物語」爆料，指稱立委劉世芳今年1月7日為了初選，特地由新系大老張維嘉陪同拜會阿扁，後來退選高雄市長，與陳菊可能接總統府秘書長有關。立委劉世芳晚間澄清，與張維嘉先生在1月7日禮貌性拜訪陳前總統，與初選無關，謝謝關心。不參加市長初選是為了團結黨内，不願看到黨内分裂，與陳菊市長是否接任總統府秘書長毫無關連。

劉世芳說，數十年來，菊姐的政治聲望與高度與她對台灣民主的貢獻有目共睹，只要對執政穩定和發展有益，扮演「桶箍」，她相信菊姐會一本從政初衷，全力以赴。

前總統陳水扁今再度透過第60集「新勇哥物語」爆料指出，立委劉世芳棄選高雄市長，其實跟陳菊接任總統府秘書長有關，而陳菊接秘書長則是為確保蔡總統明年黨內總統初選可取得連任資格。

以下為「新勇哥物語」-60全文：

勇哥：我終於找到高雄市長黨內初選參選人劉世芳委員「被退選」真正原因，不禁為劉委員叫屈！

勇弟：今年1月7日上午劉委員還為了初選，特地由新系大老張維嘉陪同拜會阿扁，怎麼可能才幾天就宣佈退選！？

勇哥：其實早在1月中旬，阿扁就跟很多人提到高雄市長菊姐會北上接任總統府秘書長，劉世芳的退選跟菊姐的人事安排有密切關係。

勇弟：這話怎麼說？有人告訴阿扁有關菊姐的人事動向嗎？

勇哥：完全沒有。只是我的研判。因為就在1月初，蔡總統於一個上班日下午，特別去看總統府秘書長官邸的整修進度。這表示總統非常重視官邸新主人住的地方，不但要趕緊整修工程，而且未來總統府秘書長的分量，一定是總統非常尊重的政壇重量級人物。如果不是菊姐會是誰呢？

勇弟：還是阿扁厲害，未卜先知！那菊姐的未來角色扮演呢？

勇哥：過去兩任總統府秘書長沒有民選公職的歷練，蔡總統猶如少了一隻手。為了強化府內決策階層，並基於年底地方選舉的輔選需要，以及為了明年黨內總統初選，確保蔡英文可以取得連任資格，放眼看去，菊姐無疑是不二人選。

勇弟：勇哥還是沒說菊姐北上與劉委員退選有什麼關係？

勇哥：如果劉世芳市長初選有望，菊姐是不會離開高雄的。如今劉委員過關希望不大，隨時可以被犧牲。我猜測府院高層應該在去年12月底就已經談好菊姐的新職位，只是劉委員被矇在鼓裏而不自知罷了！？