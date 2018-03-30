被總統提名接任檢察總長 江惠民：會與所有檢察官一起共同努力

2018-03-30 17:28

〔記者錢利忠／台北報導〕台中高分檢檢察長江惠民今天上午被總統蔡英文提名接任檢察總長，下午江惠民赴高檢署參加緝毒會議後受訪表示，感謝總統給他機會承擔檢察總長的職務，這是榮譽與承擔，總統尤其關心年輕檢察官的工作狀況，希望檢察官應是全民的檢察官，將來提名若獲立法院同意後，會與所有檢察官一起共同努力。

被問到蔡政府最重視的司改議題，江惠民透露，他曾於1999年參與全國司法改革會議，去年也加入新政府召開的司改國是會議，他深知全民迫切期待檢察系統的改革，願意虛心檢討及反省，未來將更加精進檢察系統的專業團隊形象，以得到人民的信賴，具體作法願意配合法務部來做。

江惠民指出，去年司改國是會議中，有許多關於檢察系統改革的議題，都很值得去努力推動，檢察官辦案除了看證據外，在查明真相的過程，也應注意程序正義，同時給予當事人關懷，使當事人能感受到檢察官是有熱忱的，而非冷冰冰的，結論也應盡可能貼近真實。

在擔任台中高分檢檢察長任內，江惠民曾替鄭性澤死囚案聲請再審，並促成鄭性澤再審後獲判無罪定讞；對此，江惠民表示，每個刑事案件都是人家的血淚，不容檢察官有任何疏失，這是我們（指全體檢察官）要努力的地方，面對冤錯案件，檢察系統願意自我檢討，避免再次發生，這也是檢察系統一直努力的方向。

關於檢察體系高度關心的一、二審檢察官輪調制度，檢察官改革團體「劍青檢改」認為，法務部將推動「萬年二審」改革方案，即方案實施前的高檢署檢察官可續留二審，之後的才須參加一、二審輪調制度，引發基層檢察官醞釀離職；對此，江惠民表示，一審檢察官的壓力太大，大家希望有好的辦案環境，他願意配合法務部推出的改革計劃來執行。

對於江惠民被總統提名檢察總長，劍青檢改今天表示，江惠民檢察長學養經歷俱豐，是檢察官協會舉辦檢察官票選活動結果之高票人選，顯示蔡英文總統尊重檢察官群體之聲音，誠值贊同；希望未來檢察總長人選均能依此方式產生，建立我國檢察總長提名作業之常規正軌。