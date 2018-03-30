總統提名接任檢察總長 江惠民：是榮譽也是承擔

2018-03-30 13:42

［記者楊政郡／台中報導］蔡英文總統今天上午正式提名，現任台中高分檢檢察長江惠民接任檢察總長，江惠民上午接受記者電話訪問時表示，這是一種榮譽也是一項承擔，感謝蔡總統提名讓他有機會為國效力，為全體國民服務，近期司改會議他都有全程參與，了解全體國民對司改的迫切要求，檢察體系還有成長及精進的空間，會與全體檢察官共同努力。

檢察總長顏大和的任期將於5月7日任滿，蔡英文總統上午已將提名咨文送至立法院秘書處，咨請立法院行使同意權。

據悉，檢察總長須具備《司法人員人事條例》第16條各款規定資格之一，並有領導才能者；江惠民符合第16條第3款：「曾任簡任法官、檢察官10年以上，或任簡任法官、檢察官並任司法行政人員合計10年以上者」資格款項。

江惠民司法官訓練所18期結業，現年63歲，台大法律學系畢業，歷任高雄地檢署主任檢察官、高等法院檢察署檢察官、苗栗地檢署檢察長、台中地檢署檢察長、高雄地檢署檢察長、法務部常務次長等職，學、經歷均優，能力備受法界肯定。

江惠民在法務部及檢察系統工作近37年，歷練及資歷完整，曾偵破較有名如張金塗檢察官遭槍擊案件、為死囚鄭性澤聲請再審，後鄭性澤改判無罪定讞；代表法務部參與外交部組團赴美，爭取將我國自毒品轉運國名單除名；協辦立法院第四屆第四會期審議刑事訴訟法修正案相關工作；常務次長任內督辦籌備設立法務部廉政署。

民國88年及105年兩次全國性司法改革會議，江惠民均全程參與，深刻了解民眾對司改的迫切要求。