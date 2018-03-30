台北市長民調輸柯文哲？ 賴清德這樣回說...

2018-03-30 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導，民進黨祕書長洪耀福提及台北市黨內民調，指出把高雄市長陳菊、行政院長賴清德放入民調，兩人都輸現任台北市長柯文哲；對此，賴清德今天被問及此事時，以「呵呵呵」帶過。

媒體報導，總統蔡英文日前會晤某位獨派大老，該大老不斷強調，民進黨在台北市市長選舉一定要推人，蔡隨後請洪耀福說明，洪表示，黨內民調顯示，就算把陳菊、賴清德放入民調、民進黨無論推誰，都無法贏柯文哲。

賴清德今天到立法院備詢時，被問及民調是否贏不了柯文哲一事，他僅以「呵呵呵，謝謝」。