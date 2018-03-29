綠川引自來水？ 林佳龍駁斥謠言

2018-03-29 10:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕網路傳聞「綠川水質提升是引自來水，還加蓋掩飾汙水」，台中市長林佳龍昨晚在臉書發文替市府同仁抱屈；他說，「引自來水」從來都不是綠川整治的選項，汙水先經礫間處理，濾除汙染物後排入河道。網路不實訊息，對辛苦的同仁並不公平。

林佳龍28日晚間在臉書貼文指出，這幾天，有錯誤說法指「綠川水質提升是引自來水，還加蓋掩飾汙水」，對於不實的訊息，他有必要說明清楚，不然對辛苦的同仁與工程團隊並不公平。

林佳龍說，綠川整治，從發想到落實，「引自來水」從來都不是選項。要整治，就要先處理汙水，這也是為什麼高達7成整治經費都是用在「水質改善」。汙水先經由礫間處理，濾除汙染物後才排入河道。

林佳龍強調，綠川所以要向下挖深，是為了保護有110年歷史的中山綠橋。現在向下埋設箱涵，增加一倍的通洪斷面，讓大水可以「鑽」過橋下，讓古橋免於洪水沖刷。

「這些工程看不見，卻是同仁花費最多心思的地方」，要先有了這些工程，才有後續的環境整治；綠川的掀蓋，若能讓中區重現生機、擁有更多活力，同仁的一切心血，就有意義。

貼文一出後，不少網友紛紛留言力挺，「謠言止於智者，相信人民滴眼睛都是雪亮滴，市長能即時澄清，才不會讓辛苦滴工程團隊遭受不白之冤」、「引自來水…可能嗎？ 要用多少自來水才能…無腦的指控」、「綠川經得起檢驗」、「做對的事我們挺你」、「希望市府團隊不要被這些留言擊垮，一起打造更好的台中」。

另也有網友在看了林佳龍的貼文後表示，對於先前轉傳不實訊息到自己的社群平台感到抱歉，並即刻刪除該謠言貼文。