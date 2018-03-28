WTO前秘書長談智慧城市：全球經濟成長重大任務

2018-03-28 20:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕「智慧城市論壇暨展覽」正在台北盛大舉行中，世貿組織（WTO）前秘書長帕斯卡爾·拉米（Pascal Lamy）近日訪台，今天出席研討會時說，將循環經濟納入智慧城市規劃是全球經濟成長的重大任務；我國亞太經合會（APEC）資深官員代表、外交部國組司司長徐佩勇則對此表示，台灣自2010年起，即與其他APEC經濟體合作建置平台，分享智慧運輸、建築、電網及就業等政策經驗。

APEC智庫「太平洋經濟合作理事會中華民國委員會（CTPECC）」今天在台北舉行第33屆太平洋經濟共同體（PECC）國際研討會，會議主題為「智慧城市與貿易」，邀請國內外產官學界專家與會，就循環經濟、智慧城市與區域經濟整合等議題進行研討，也談及法規改革與調和有助於推動區域貿易便捷化。

拉米現為法屬太平洋島嶼PECC主席，於2005年至2013年擔任7年WTO秘書長，致力於杜哈回合談判。他致詞時說，落實循環經濟為全球經濟成長的重大任務，需要政府、企業、社會及個人各層次的充分投入，並以城市為關鍵的改革基地，規劃出行動計劃。具體而言，如何透過法規改革推動結構性的改變，並透過國際合作驅動、指導這些計畫，PECC與其他國際組織可以在此過程中扮演重要角色。

拉米在研討會中也特別提到循環經濟所涉及的社會價值問題，尤其是智慧城市發展過程中，「智慧數據」的潛力無限，但同時存在挑戰，包括所有權、接近權、透明性、個人隱私、資訊安全與政府涉入程度等。拉米強調，需要透過長時間的協商對話，務實面對並整合多元觀點，以解決這些衝突問題。

徐佩勇亦出席會議並表示，近年APEC推動包容、安全、韌性及永續的都市發展計畫，台灣自2010年起與其他APEC經濟體合作，建置「能源智慧社區倡議之知識分享平台」，聚焦在運輸、建築、電網及就業等四大領域，並分享最佳範例與經驗交流。

CTPECC董事長暨台經院院長林建甫則強調，台灣與其他已開發國家皆面臨資源有限、經濟發展受限的情況，顯見傳統線性經濟發展陷入窘境，各國應透過資源循環發展新型態商業模式，同時減少資源浪費，達成永續發展的目標，以建構永續性的智慧城市。

PECC成立於1980年，是亞太區域推動經濟合作的重要產官學國際組織，對於APEC的重要倡議與計畫扮演諮商與建議的關鍵角色，我國於1986年加入PECC，並於1991年正式成立CTPECC。