中國禁映「強尼．凱克」 陸委會：對台31項措施破功

2018-03-28 19:42

〔記者鍾麗華／綜合報導〕針對主演國片「強尼．凱克」的演員柯宇綸遭中國網民指稱主張台獨，中國國台辦發言人安峰山今天證實，「強」片在中國的「上映問題已經被擱置」。對此，陸委會表示，中國對台31項措施才宣稱不對台灣生產的電影做數量限制，不到1個月卻已出現「言行不一」的案例，政治因素不應介入兩岸藝文影視交流。

國台辦今天舉行例行記者會，港媒問到「強尼．凱克」即將在中國上映，柯宇綸曾有「台獨」言行，並支持他的父親電影導演柯一正的「台獨」立場、支持台灣的「時代力量」，國台辦是否瞭解「強尼．凱克」的情況及下一步將會採取什麼樣的處理措施？

安峰山說，中國有關主管部門已經掌握這一情況，而且表示「不會允許持台獨立場和具有台獨言行的台灣藝人參與的影片在大陸上映。」如果這些台灣藝人「認識到台獨的錯誤和危害，從思想上、行動上發生轉變，我們持歡迎態度；目前該片在大陸的上映問題已經被擱置。」

對此，陸委會重申，政治因素不應介入兩岸藝文影視交流，兩岸影視及文化藝術交流，應有助於兩岸人民相互瞭解，希望中方尊重文化藝術表演，及自由創作發展的空間。陸委會也呼籲兩岸人民應以理性、平和的態度看待兩岸藝文交流。

「強尼．凱克」由柯宇綸主演，侯孝賢監製，原本預定4月13日在中國上映。但近日，中國網民持續翻出柯宇綸過往言行，質疑他主張台獨，要求把「強」片下架。

中國官媒「環球時報」昨天報導，直指柯宇綸曾激烈砲轟國民黨榮譽主席吳伯雄提出「一國兩區」的主張，並在太陽花運動到立法院議場內表達支持。報導並指柯宇綸的父親導演柯一正長期堅持台獨立場。中國電影公司北京電影發行分公司26日發出通知，宣告強片「因故暫緩上映」，但未說明原因。