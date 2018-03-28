探視李明哲30分鐘 李凈瑜：他的發言、通訊權遭剝奪

李凈瑜指出，李明哲在看守所期間，自己寄了11本書籍給他，但只收到2本，但會繼續寄書給先生，因為「對政治良心犯而言，只有閱讀，才是使其心志不被抹滅的唯一方法」。（記者朱沛雄攝）

2018-03-28 18:12

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台灣非政府組織工作者李明哲去年被中國法院依「顛覆國家政權罪」判處5年刑期，李明哲的妻子李凈瑜27日首次獲准探視，李凈瑜26日出發前往中國探視李明哲，並於今（28）日下午搭機返回台灣。李凈瑜在桃園機場表示，李明哲的發言、通訊權遭剝奪，但仍渴望閱讀，而她也已經向中方提出下個月的探視申請。

李凈瑜今（28）日下午2時30分搭乘南方航空班機返抵桃園機場，並在台灣人權促進會秘書長邱伊翎、人權公約監督聯盟執行長黃怡碧、永社副秘書長洪崇晏等人陪同下，在桃園機場第二航廈召開記者會，李凈瑜表示，李明哲在監獄的健康狀況，外觀看起來還好，但李明哲的發言及通訊權利仍遭剝奪限制，家人仍未接獲他寫的信件，雖然他以在獄中工作繁忙作為目前沒辦法寫信的說法。

李凈瑜表示，李明哲向她表達了對閱讀的渴求，希望能收到書，並交代了希望閱讀書籍的類別。李凈瑜指出，李明哲在看守所期間，自己寄了11本書籍給他，但只收到2本，但會繼續寄書給先生，因為「對政治良心犯而言，只有閱讀，才是使其心志不被抹滅的唯一方法」。

李凈瑜說，雙方隔著玻璃說了30分鐘電話，李明哲說他目前在獄中被分配到帽子工廠勞動，每天早上7時工作到下午5時，因此沒有時間寫信，此外，李明哲也要她感謝國際及台灣各界對他的聲援。

李凈瑜指出，這段期間李明哲除收到來自母親與妻子的部分信件外，並未接獲他人音訊。所以完成探訪後，自己就留在房間內寫信給先生，回到台灣時已完成4封信，將會立即寄出，希望李明哲能收到。

在27日探視完李明哲尚未離開赤山監獄時，李凈瑜也向中方提出4月27日再度探視的申請，而獄方則回應將呈報長官審核。她除了感謝海陸二會提供協助，也期望海陸二會可繼續協助政治犯的家屬，保障家人探視、接見、通信、寄書的基本權益。

邱伊翎表示，3月29日就是中國在聯合國「普遍定期審查」（UPR）報告繳交的截止日期，台灣的NGO連同國際的人權組織，都會針對李明哲事件繳交報告給聯合國。邱伊翎再次強調李明哲至今仍無法對外通訊，家屬探視權仍然無法確保，這些都是中國違反國際法，甚至是違反他自己本國法律的證據。

黃怡碧說，聯合國強迫失蹤小組WGEID日前（3/21）有來信表示繼續受理此案，並給予4月至聯合國去這個工作小組再次做報告的機會，但如果現在確定李明哲就是被關在赤山監獄，我們也會回覆WGEID這個情況，相信WGEID有可能就會結案，而其他人權機制，包括任意逮捕或人權捍衛者特別報告員，都可以開始受理及介入此案。

海基會指出，這是李明哲判刑入獄後，家屬首次獲准探視，海基會派員全程陪同。海基會同仁與李女士於26日抵達長沙後，先前往湖南省看守所領回李明哲的書籍等私人物品。27日上午9時許，海基會同仁陪同李女士前往赤山監獄，順利探視李明哲，雙方會面時間約30分鐘。

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