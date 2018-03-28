立委質疑中正紀念堂修復預算 文化部：公安與轉型不應混為一談

2018-03-28 13:41

〔記者楊明怡／台北報導〕文化部編列2132萬元修復中正紀念堂迴廊屋頂琉璃瓦，今日立法院教育文化委員會審查文化部預算時，立委柯志恩表示，中正紀念堂前途未卜，若工程做好馬上要拆恐浪費公帑；文化部次長楊子葆回應表示，中正紀念堂空間改變不會在短期內發生，且公共安全和轉型討論不應混為一談。教文會討論後決議照列預算。

柯志恩指出，中正紀念堂轉型討論已出現「廢古蹟」、「拆圍牆」聲浪，「現在一年要花2千多萬修復屋頂，要是第二年就被拆除，還有沒有花錢的必要性？」

楊子葆表示，進行中的中正紀念堂轉型討論工作坊將持續到中、南、東部舉行，之後還要修法、辦公聽會，預計至少到今年底，還不會有中正紀念堂轉型的社會共識。此外，中正紀念堂屬文化景觀，跟都市計畫也有關係，各種行政程序加上中央、地方的審議和討論，就算最後迴廊要拆除或變動，全面更新的屋頂琉璃瓦預估仍能使用3年。

楊子葆說，「任何的變動都不會是短期內的，但是，短期內我們就立刻碰到了公共安全、公共服務品質的問題」，許多市民、遊客會使用到中正紀念堂迴廊空間，環境的安全和文資的維護，是文化部依法要做的，「和轉型正義的討論應該分開，一碼歸一碼。」

他補充，就文化部的立場，不會對公民討論做任何預設立場，中正紀念堂轉型討論目前仍在建立、凝聚共識的過程當中，未來中正紀念堂硬體維修費用仍會編列預算，行政院已核定的「中正紀念堂服務升級計畫」，也將逐年調整並繼續執行。