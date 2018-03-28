逾5.4萬人連署 環團政院前抗議要求撤回深澳電廠

深澳燃煤電廠日前環評大會修正通過引發高度爭論，綠色公民行動聯盟多個環保團體28日到行政院大門口前戴上寫著「撤回」的口罩抗議，要求行政院立刻撤回深澳電廠。（記者廖振輝攝）

2018-03-28 11:00

〔記者李欣芳／台北報導〕深澳燃煤電廠日前環評大會修正通過引發高度爭論，綠色公民行動聯盟多個環保團體今天上午到行政院大門口前戴上寫著「撤回」的口罩抗議，要求行政院立刻撤回深澳電廠，並公布目前民間已有逾5萬4000人連署要求撤回深澳電廠。

「行政院出來面對！」、「撤回深澳案！」。包括主婦聯盟環境保護基金會、綠色公民行動聯盟、台灣蠻野心足生態協會等多個環保團體及深澳居民代表上午高喊口號向行政院抗議。

綠色公民行動聯盟研究員吳澄澄質疑興建深澳電廠的必要性，她表示，行政院強調若沒有興建深澳電廠，2025年台灣的備用容量率將只有14.9%，但即使是14.9%，也不是很大的電力缺口，但政府卻說會缺電，這是錯誤、也是卸責的說法，政府院要用高污染的電廠來欺騙人民，非常不應該。

綠色和平專案主任蔡佩芸強調，燃媒發電從來就不是乾淨的發電方式，行政院要浪費1000億元來蓋這樣的高污染電廠嗎？

環保團體表示，將在民間持續擴大連署，要求政院撤回深澳電廠；面對民間連署與環團抗議，行政院派代表接下環團的陳情書，政院發言人徐國勇也表示，尊重言論自由。