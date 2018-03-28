屏縣人口跌破83萬！議員選區席次湧調整聲浪

屏東縣人口已跌破83萬人大關，立委席數可能會受影響，今年底的縣議員選舉，各選區的席次同樣可能隨選區內的人口消長出現變化。選舉造勢示意圖。（資料照）

2018-03-28 00:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣人口已跌破83萬人大關，立委席數可能會受影響，今年底的縣議員選舉，各選區的席次同樣可能隨選區內的人口消長出現變化，如第1及第3選區的席次從去年開始就已備受討論，還湧起「席次、選區重分配」聲浪，屏東縣選委會指出，縣議員席次將以選前半年的5月底的人口數決定，目前尚無定論。

屏東縣議員席數為55人，扣除原住民、平地原住民鄉鎮，其餘1到7選區應選出46位縣議員，其中第1選區（屏東市）及第3選區（內埔鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鎮、新埤鄉、枋寮鄉）的議員席次，因民國94年人口差距約在1萬7000人左右，當時議員席次皆為11席，98年選舉人口差距逾2萬後調整為12席及10席至今。

「人口差不到2萬卻差2席？」，選民表示，第3選區北從內埔南到枋寮，閩、客鄉都有，加上又有海港及山區、平原，產業、人文相較更龐雜，加上面積又大鄉鎮數多，部分小鄉也無在地縣議員可喉舌，認為選委會應納入面積作為調整依據，或是重新精算選區或席次以符比例。

全縣人口下滑是不爭事實，不過這2個選區的人口出現消長，屏東縣選委會去年底因中選委會要求檢討立委席次時，也計算各議員選區人口數，發現原本人口差距再縮小到不足2萬。縣選委會表示，目前縣議員的選區依法在選前一年就要議定，當時計算不具調整條件，選區已不會再變動，唯一有些微可能出現突破的就是議員席次曾經相同的第1及第3選區，但經精算後，人口仍相差了1萬9000餘人。

縣選委會官員指出，據現行算法以2月底人口數為例，第1選區及第3選區的人口數除以每席區域議員基本人口數分別為11.69及10.51，整數為保障席次，能否調整取決小數點誰數字更高，但目前差距仍有0.18，若乘以每席區域議員基本人口數，等於有3000多人的差距，條件能否達成，仍得等到5月底精算才能確定。