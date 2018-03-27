台旅法推手 羅伊斯：台灣永遠在心中 永遠支持台灣

立法院長蘇嘉全27日接見美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯眾議員，並頒授予立法院國會外交榮譽獎章。（記者叢昌瑾攝）

2018-03-27 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce），今（27）日上午拜會立法院，羅伊斯表示，無論未來在什麼崗位，台灣永遠在心中，永遠支持台灣。

時代力量立委林昶佐等多名立委，今日陪同立法院長蘇嘉全接見羅伊斯，林昶佐在臉書發文稱，羅伊斯長期支持台灣，推動台美關係深化，並提案促成美國支持台灣加入國際組織，也是「台灣旅行法」主要推手，自己很榮幸見證羅伊斯獲立法院頒贈「國會外交榮譽獎章」。

林昶佐表示，已擔任13任共26年國會議員的羅伊斯，已經宣布不再競選連任，聊天的時候，他問羅伊斯人生下一步有什麼規劃，「他說還不確定，但也貼心的說，無論他未來在什麼崗位，他台灣永遠在他心中，他永遠支持台灣。」

《中央社》引述民進黨立法院黨團幹事長何欣純轉述，羅伊斯表示，對台灣有非常好的印象，擔任外交事務委員會期間出了這麼大的力量幫助台灣，卸任後也會用影響力繼續支持台灣。他表示，美國眾議院還有44位台灣連線成員，會持續發揮影響幫助台灣。

民進黨立委黃偉哲也說，羅伊斯會中表示，退休後還是會持續關注台灣，台灣安全的確保，對美國來說是亞太戰略上重要的一環。