媒體挑撥「冷冰冰」？ 陳亭妃：捍衛名譽到底

陳亭妃說，她一定會支持民進黨提名的市長候選人，但她被抹黑、名譽受損的部今，一定會捍衛到底。（資料照，記者蔡文居攝）

2018-03-26 15:19

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選雖然落幕，不過，黨內在初選殺到見骨的效應仍在，也缺乏互信。立委陳亭妃今天與媒體餐敘時表示，她身為民進黨員一定會支持民進黨提名的市長候選人，但她被抹黑、名譽受損的部今，她一定會捍衛到底。

陳亭妃昨天在臉書PO文說，25日有某電視台記者打電話問她，「說黃委員告訴他20日有拜會過我，但我冷冰冰，天啊！如果記者所言屬實，那又是有人謊話連篇了，還好陳明文委員當時有在現場，可以作證。」

陳亭妃說，20日當天民進黨甲動，所有委員都在立法院議場，她當時在她的座位跟陳明文委員說話，「突然有一個人（指黃偉哲）跑過來插了嘴，跟我說可以麻煩服務處排個時間嗎？我過去找你一下。我當場除了深深一鞠躬以外，我還說你放心，我一定會支持黨提名的候選人，前後短短不到10秒的時間，怎麼會說我冷冰冰的呢？」

陳亭妃PO文說，「唉！人真難做！還好有陳明文委員可以做見證當時的狀況，否則有人又要藉著他的媒體優勢，讓我啞巴吃黃蓮了....」「無奈...無奈....選前罵人...選後害人...各位好友們，從『電話羅生門』到現在，還一直在陷我於不義，請告訴我，這有天理嗎？」

陳亭妃今天表示，她身為民進黨員一定會支持民進黨提名的市長候選人。希望上述「冷冰冰」的說法，是記者傳達有問題。對於，黃偉哲未來大選時，如果邀請她站台，會不會為黃站台？陳亭妃表示，她身為民進黨員，她會做黨員應該做的事。

黃偉哲今天受訪澄清說，「冷冰冰」不是他說，是電子媒體記者自己說的，當天他現場也有跟陳亭妃委員一鞠躬。至於，未來是否會擇期拜訪陳亭妃？黃偉哲說，會再來討論安排。